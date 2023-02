El «Zona Franca» treballa per tornar amb Elisenda Pineda de presentadora

El retorn del, després de més de dues setmanes fora de les pantalles de, es va perfilant i està més a prop que mai.és "a hores d'ara" la candidata amb més opcions de ser la nova presentadora delde TV3 i substituir així, segons ha pogut saber, que també ha confirmat que va comandar el programa pilot que es va gravar aquest dimecres Pineda forma part d'un grup reduït de noms que van fer els càstings la setmana passada , però és l'única que va passar a fer un assaig més amb cara i ulls que fa que el programa es plantegi ara ja seriosament tenir-la com a nova. De moment, aquest diari ha pogut saber que dins la cadena pública hi ha gent molt contenta amb l'opció i creuen que seria una manera de salvar-ho. Entre els, però, no hi ha cap moviment de. S'espera que en pocs dies hi hagi la decisió final, però la candidata amb tots els números agafa embranzida.Precisament un dels humoristes que va ser contactat per agafar el càrrec és el mallorquí, conegut per les seves col·laboracions a l'), un altre dels programes insígnia de TV3, i a, de. Si bé, Juárez va rebutjar l'oferta perquè "no seria coherent" amb el que pensa i és, tal com ha explicat en una piulada en què va donar suport a Díaz. “El context fa que em sigui impossible acceptar la conducció del Zona Franca”, va lamentar.L'últim Zona Franca va ser emès el 27 de gener i aquest mateix dilluns Joel Díaz va anunciar la seva marxa del programa . Minuts després, la CCMA va anunciar que suspenia temporalment les emissions del late night , però que mantenia l'aposta pel format a l'espera de trobar un relleu per agafar el timó del programa. Des de lamantenien aque lad'emissions ési duraria només "uns dies", però per ara no donen més detalls i s'estan a punt de complir dues setmanes dels fets. Repreguntats per aquest diari, des de lasobre el Zona Franca.Díaz abandonava el programa que tot just fa tres mesos va començar a presentar considerant que l' acomiadament de Manel Vidal és una decisió "injusta i inacceptable, tant en el fons com en la forma en què s'ha pres i comunicat". Vidal va simular un fals consultori polític en què situava Díaz en el quadre clàssic conformat pels, esquerra-dreta; i cultural, autoritari-llibertari. El problema va arribar, des de la perspectiva de TV3, quan va decidir situar-hi també el PSC. En aquest cas, però, els eixos ja no dibuixaven un quadrat, sinó una

