Troben mort al seu llit l'actor Cody Longo

Una de les estrelles de Hollywood Heights

L'actor nord-americà, de 34 anys, ha estatd'Austin (Texas), tal com ha donat a conèixer el mitjà especialitzat en celebritats Tmz.com. La seva dona ha estat la que ha fet el crit d'alerta. Estava treballant i no podia contactar amb el seu marit, així que ràpidament ha trucat a la policia, que ha estat qui l'ha localitzat mort al lilt.Segons el mateix portal de notícies, Longo feia anys que lluitava contra una. De fet, aquest mateix estiu ha estat fent un tractament de rehabilitació. La família de l'actor ha apuntat que podria haver tingut una recaiguda i tot i que encara no s'ha publicat ni l'hora oficial ni la causa de la mort, creuen que l'alcoholisme ha estat el que l'ha matat.Durant 78 episodis, Cody Longo va ser una de les grans estrelles de la sèrie Hollywood Heights (2012) en la qual interpretava a Eddie Duran. Abans, però, va sortir en vuit episodis de(2011). També és conegut per la pel·lícula Bring It On: Fight to The Finish (2009) I per aparèixer en episodis deel 2016. En l'àmbit més personal, Longo tenia tres fills amb la seva dona, de set, cinc i un any.

