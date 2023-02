El Govern estudiarà una iniciativa per ampliar l'aeroport del Prat sobre el mar

Una consultora privada ha fet arribar al Govern unaamb una pista sobre el mar, segons ha avançat La Vanguardia. La plataforma es construiria, tindria 3.400 metres i costaria unsd'euros. Fonts del Govern han explicat a l'ACN que s'han d'estudiar totes les propostes i que és positiu que hi hagi experts treballant en aquest tema.Així mateix, han recordat que a l'executiu li han arribat altres iniciatives per part de diversos agents econòmics. Això no vol dir, segons han indicat aquestes mateixes fonts, que el Govern o el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagin validat la proposta de la pista sobre el mar, sinó que la coneixen i agraeixen que es facin propostes.Govern i PSC han pactat en el marc de la negociació sobre els nous pressupostos constituir unaentre el govern català i espanyol per abordar el futur de l'aeroport. I l'executiu català ha subratllat que es complirà aquest pacte itècnicamentDe fet, l'ampliació del Prat ha estat un dels esculls que ha allargat les negociacions dels comptes del 2023 i que ha generat tensions entre ERC i PSC, i també dins del govern de coalició ERC-Junts en el seu moment.Segons defensa la iniciativa privada, la construcció d'una nova pista sobre el marsobre la zona més pròxima a l'aeroport, que ha estat un dels principals motius de la polèmica.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor