Per què hem arribat a patir aquesta pandèmia?

Durant aquests anys de, quan ens hem preguntat per les causes del que estàvem vivint, hem tendit a parlar de la, del mercat de, dels ratpenats, dels pangolins... També s’han plantejat relats que explicarien la malaltia per altres motivacions, recerques secretes, guerres biològiques... Quan ja fa més de tres anys de les primeres notícies de la malaltia encara no hi ha un coneixement clar i compartit de l’origen de la pandèmia. Tampoc tenim un coneixement clar i compartit de com la nostra societat ha contribuït que hàgim viscut la pandèmia de la manera que ho hem fet.Des de l’ecoepidemiologia hem escoltat veus, com la de, que ens expliquen que l’acció humana és un element important per entendre la possible proliferació d’aquestes malalties que es converteixin en pandèmies. Laens apropa a un contacte amb animals que pot ser causant d’aquestes noves malalties que arriben als humans. El nostre món globalitzat contribueix a la transmissió i la falta de mecanismes de control i seguiment és un greu problema. Res fa pensar que si no revertim aquestes realitats el futur sigui diferent a allò que hem viscut i estem vivint amb la pandèmia.Però les explicacions que ens ajuden a entendre com hem arribat a patir aquesta pandèmia no tenen a veure només amb l’origen de la malaltia i la seva difusió global, també tenen molt a veure amb la resposta que li pot donar una societatés metgessa de família aldel barri deldei membre del Fòrum Català de l’Atenció Primària, i quan recorda les vivència des de la trinxera del seu CAP, alerta que “aquesta malaltia ha estat molt paradigmàtica del que són les desigualtats i els determinants socials de la salut; on neixen, com viuen, amb qui es relacionen, a on treballen… tot això repercuteix sobre la salut de les persones”. Quan en parlàvem un any després de l’esclat de la pandèmia, plantejava exemples molt concrets que li seguien preocupant. Per exemple, quan uns’havia de confinar perquè un infant havia donat positiu en covid, no era el mateix per una família on el teletreball era una possibilitat que en una en què no.“Jo he vist un nombre no menyspreable de persones que han estat acomiadades per haver acumulat dos [confinaments per]”, apunta la metgessa. “Qui viu en condicions domiciliàries més precàries, conviu amb més persones, té més probabilitats de passar quarantenes per contacte estret, i si, a més a més, resulta que a la feina per complir la quarantena el fan fora, això el que fa és que la gent no les compleixi”. “No garantir que no hi hagi represàlies per part de les, no posar lesperquè la gent pugui complir amb el que s’ha de fer, és empitjorar les possibilitats de controlar la pandèmia”, conclou. El testimoni de Nani Vall-llosera forma part del projecte, i serà una de les ponents del diàleg que tindrà lloc el pròxim dimarts a les 18 h a l’antiga presó Model, en què ens preguntarem “Com hem arribat a patir una pandèmia?”, posant atenció a les seves causes mèdiques, però també ecològiques i socials, per entendre no només l’origen de la, sinó també perquè hem viscut la pandèmia com l’hem viscut, i sobretot què podem canviar per evitar tornar a patir allò que hem patit. Són inevitables les pandèmies? Es poden evitar? Podem preparar-nos per respondre millor a les seves conseqüències?En aquest segon diàleg de dimarts 14 de febrer comptarem amb Jordi Serra-Cobo (professor de la Facultat de Biologia i de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona),(doctora en Salut Pública i gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona),(periodista a Crític i sociòloga), Nani Vall-llosera (metgessa de família i membre del Fòrum Català d’Atenció Primària) i tothom que hi vulgui assistir. El diàleg començarà a les 18 h a la Model (carrer d’Entença 155, Barcelona).

