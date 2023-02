Un institut de Manresa fa una pregària només per a homes per «recuperar la masculinitat»

Antecedents molt tradicionalistes

En ple segle XXI, l'ultraconservador, de l', ha convocat aquest dissabte unaa la plaça Valldaura per "a la". L'Institut del Verb Encarnat, a Manresa, té la custòdia de l'-a tocar laamb l'entrada pel carrer Urgell-, i es caracteritza per dur a terme, segregant homes i dones, amb una fortaL'institut ha anunciat lad'aquest dissabte, a 2/4 de 8 del vespre, amb cartells bilingües enganxats a les façanes pròximes a l'església. En ells se citai s'explica l'origen de la pregària en dos dels països més fonamentalistes catòlics,, com a una "expressió de fe catòlica i de recuperació de la masculinitat".L'Institut del Verb Encarnat i la seva branca femenina, les, han portat a terme aaltres litúrgies molt controvertides. L'última d'elles, l'autoanomenada Gran Missió, que van portar a terme el mes de juny de l'any passat . La Gran Missió dels dos instituts consisteix a mostrar-se davant el veïnat de l'entorn, en aquest cas, de l'església de la Mare de Déu de la Mercè, per ensenyar el seu "grau de compromís" amb els veïns amb, o mostrant-se pels carrers en forma de processó, amb el superiorTant l'Institut masculí del Verb Encarnat com la seva opció femenina de les Servidores del Senyor i de la Verge de Matarà van ser fundats per, un el 1984 i l'altre el 1988. El sacerdot ha publicat molts, i bona part d'ells dedicats a la joventut.Lluny de practicar amb l'exemple, tant religiós, com tradicionalista, com literari, el fundador dels instituts va ser investigat en el marc delsde membres de l'Església catòlica a l', va ser processat i va sera joves i a altres capellans, condemna que va ser ratificada pel, qui el va fer. Malgrat això, cap dels dos institutsi continuen lloant el seu fundador, Carlos Miguel Buela, en tota la seva documentació pública com si no hagués passat res.A casa nostra, l'Institut de les Servidores del Senyor i de la Verge de Matarà tenen cura del manteniment de la, a expensa directa de l'alta. L'Institut masculí, el del Verb Encarnat -que el tenim aquí mateix a tocar de la plaça Valldaura-, és un dels més propers, ideològicament, a

