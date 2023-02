Declarat un brot de grip aviària per primer cop en sis anys a Catalunya

Què és exactament la grip aviària?

El Departament d’Acció Climàtica ha registrat aquest divendres elen sis anys a Catalunya. Tal com ha avançat TV3, el cas s'ha declarat en una granja d’indiots a(les Garrigues). La Generalitat ja ha obligat aen un radi de tres quilòmetres del focus d'infecció, que es calcula que ronda els 9.000 exemplars. A hores d'ara també s'està escampant calç al voltant de les explotacions per desinfectar-les i evitar que es propagui el virus.a les comarques de Girona. Aleshores, es van haver de sacrificar 17.300 ànecs d’engreix a l'aire lliure.El mateix Departament ha iniciat el sacrifici dels 37.000 galls d'indi i 50.000 guatlles pel cas de grip aviar d'Arbeca (Garrigues) una vegada s'ha confirmat el focus a través delde referència de Veterinària d'Algete, a. Es tracta d'un virus que no afecta la salut pública, ja que l'no és transmissible als humans, tal com asseguren diferents organismes europeus.Per això, la directora general d'Agricultura,, ha volgut donar un missatge de "" i ha remarcat que elactua amb la màxima celeritat per minimitzar els riscos del sector. S'han immobilitzat les 10 explotacions d'aviram existents i han començat inspeccions veterinàries.La grip aviària és una malaltia infecciosa de les aus produïda per subtipus del virus gripal de tipus. Pot afectar tant espècies avícoles destinades al consum comi aus silvestres. I tot I que la majoria dels subtipus de grip aviària no s’han detectat en l’ésser humà, sí que n'hi ha queSempre, però, a causa d'un contacte perllongat i estret amb les aus infectades.

