«És venjança»: el laurisme irredempt contra la justícia espanyola

Laura Borràs s'abraça a Gonzalo Boye. Foto: Adrià Costa

és un home ocupat. Molt ocupat. No són ni les 8.30 del matí i ja organitza les poques persones que comencen a arribar davant del(TSJC) per fer costat aen la primera jornada del judici pel presumpte cas de corrupció a la(ILC). Va amunt i avall entre els valles col·locades pels. Amb el pas del temps, el centre de gravetat de la seva activitat es desplaça cap a l', on està previst que arribi Borràs a les 9.30. En aquesta hora que falta, hi haurà temps per tot. Fins i tot, perquè una de les manifestacions organitzi una taula amb iconografia indepedendentista, com en els millors dies del procés.El públic s'assembla molt -moltíssim- als que ja van acompanyar la presidenta suspesa del Parlament el dia que va ser desposseïda del càrrec . Aquell dia de juliol, amb calor, hi havia samarretes amb la cara de Borràs -el disseny que en va fer, tuitstar artístic de referència entre els més convençuts de Twitter, va causar furor- i ventalls. Aquest divendres, amb una temperatura més freda, proliferen els gorros dei les jaquetes amb llaços també de color groc., criden els concentrats, que arribaran a ser un miler en el clímax de la concentració, quan Borràs enfili les escales del TSJC amb el seu marit i la seva filla. Fins aquell moment, tots dos mantenen un perfil més baix, al darrere del seguici.El protagonisme el deixen per a la presidenta de Junts, que arriba a les 9.33 sota l'Arc de Triomf acompanyada de-quan es tracta d'actes polítics, costa més trobar fotos d'ells dos separats que no pas junts-,i també l'expresident, acompanyat de la seva dona. "Aquest sí que va ser valent, no com els que governen ara", assegura un dels concentrats quan se li acosta la comitiva, en la qual també hi ha Jordi Puigneró, exvicepresident del Govern., alts dirigents del partit -i, en el primer cas, de l'estricta confiança de- no hi són perquè han viatjat a Brussel·les en les últimes per assistir al funeral de la mare de Toni Comín i fer costat a l'exconseller.Entre els dirigents de Junts que s'acosten al TSJC hi ha una gradació palpable: els entusiastes -Dalmases, Madaula, Ester Vallès, David Torrents, Cristina Casol, Jaume Alonso-Cuevillas-, els que sempre preserven el perfil institucional -, Albert Batet, Mònica Sales, David Saldoni, Ramon Tremosa- i els que opten per esquivar la fotografia. En aquest grup, el més destacat és com va avançar ahir Nació . Tampoc hi són els exconsellers-que va comunicar fa uns dies que no hi aniria-, Damià Calvet i Victòria Alsina. Aquests dos últims formaran part de la candidatura de Trias a Barcelona, i no són precisament els més propers al laurisme. Hi ha fotografies que poden incomodar, sobretot a les portes d'una campanya electoral amb perspectives guanyadores, com és el cas de la capital catalana., repeteixen els manifestants, entre els quals Llol Bertran. Els més veterans encara recorden la seva aparició estel·lar en el míting final d'Artur Mas de la campanya del 2012, al Palau Sant Jordi, quan va instar el públic a cantar una cançó vertebrada sota el concepte de catalanets. L'únic sobresalt de la jornada arriba quan, prop de les 10, un espontani s'acosta al seguici de Borràs i llença desenes deen què s'acusa la presidenta suspesa del Parlament de "corrupta". "Això ho traureu per?", pregunta en veu alta un dels manifestants. El posicionament dels mitjans sempre ha estat objecte d'interès del laurisme més irredempt, especialment del que viu -dia i nit- a Twitter.Passat l'ensurt dels bitllets, Borràs puja les escales del TSJC prèvia salutació amb el seu advocat,. Ho fa amb el posat de qui agraeix el suport però, al mateix temps, gestualitza un cert comiat, perquè en el fons sap que res tornarà a ser el mateix. Si és absolta, perquè podrà treure pit i cobrar-se alguna factura amb els qui avui han optat per esquivar una fotografia potencialment tòxica. Si és condemnada, perquè aquest divendres serà considerat el principi del final d'una carrera fulgurant. Encara que el laurisme més irredempt només li vegi les virtuts.

