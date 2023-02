Guerra oberta entre els advocats de Borràs i Herrero pels pactes amb la Fiscalia

Incompetència del TSJC i vulneracions de drets

Roig no parla de pactes i reivindica el dret de defensa

La Fiscalia fa modificacions, però no toca, per ara, la pena

entre les defenses en el judici pels contractes a la(ILC). El possible acord, encara no "formalitzat", entre els acusatsamb la, ha sacsejat una causa que fa més de cinc anys que s'investiga i que ha posat la carrera política de la tercera acusada,, contra les cordes. La sessió d'aquest divendres, centrada en les qüestions prèvies i precedida d'una concentració d'uns pocs centenars de persones a les portes del(TSJC), ha fet evidents les discrepàncies profundes entre els advocats de Borràs -- i els d'Herrero i Pujol -, respectivament-. El moviment, dissenyat per incriminar Borràs a canvi que Herrero i Pujol eludeixin la presó, ha portat la defensa de la presidenta de Junts a demanar la suspensió del judici per poder recopilar noves proves que no coneguin "els fins ara acusats i, ara, acusadors". La tensió ha esclatat a la sala de judici.L'advocada, visiblement enfadada, ha acusat, advocada d'Herrero, de vulnerar el dret de defensa de Borràs amb les negociacions que hi ha hagut amb el ministeri fiscal. "", ha recordat Elbal. El punt de debat va més enllà de la vulneració del dret de defensa i passa a ser una "qüestió deontològica", perquè la defensa de Borràs considera que els advocats dels altres acusats disposaven d'informació per travar un millor pacte amb la Fiscalia a canvi d'incriminar la dirigent independentista. Roig, visiblement irritada, no ha confirmat cap acord però ha dit que, en tot cas, tot plegat forma part de l'exercici legitim del dret de defensa d'Herrero. L'altre advocat, Àlex Solà, ha mantingut un perfil més baix, tot i que el seu client també estaria explorant un pacte, segons informacions de diversos mitjans.Laura Borràs s'enfronta apels delictes de falsedat documenta i prevaricació per haver fraccionat i adjudicat a dit, presumptament, 18 contractes a l'informàtic Isaías Herrero per un valor total de més 300.000 euros. El tercer acusat, Andreu Pujol,és un empresari que hauria format part també de la presumpta trama delictiva amb la presentació de pressupostos "comparsa". La situació, però, canviaria radicalment si es confirmés el pacte, i en aquest sentit la defensa de Borràs ha demanat aturar la vista oral per poder redissenyar l'estratègia de defensa i no haver-la "d'improvisar" en tres dies, un cop va transcendir les converses entre dos dels acusats i el ministeri fiscal. En aquest sentit, els advocats de Borràs es plantegen demanar una dispensa alper poder aportar totes les noves proves necessàries.La defensa ha demanat incloure evidències a la causa que demostren els contactes que hi va haver entre les defenses de Borràs i Herrero en la línia de travar una estratègia conjunta abans que es destapés el pacte. Contactes que van arribar al punt de pagar de manera conjunta informes pericials per fer caure alguns dels delictes. Elbal també ha demanat afegir comunicacions entre Borràs i Herrero que provarien aquests contactes per coordinar la defensa. L'advocada ha dit que no es tracta d'haver tancat un acord, sinó d'haver negociat amb l'acusació de la Fiscalia després d'anys d'intercanvi d'informació entre les defenses. "", ha dit, i ha qüestionat la deontologia de l'advocada Marina Roig amb relació al pacte. El tribunal, a petició de Roig, també molt enfadada, ha demanat a Elbal que no es refereixi a les altres defenses com a "acusadores".L'advocada de Laura Borràs, Isabel Elbal, ha dit que el TSJC no és el competent per jutjar Borràs després de ser suspesa com a presidenta del Parlament, perquè, entén la defensa, ja no és aforada. També ha denunciat vulneració del dret a jutge imparcial, perquè la defensa considera que Barrientos no és parcial per jutjar la dirigent independentista. "", ha dit Elbal, recordant que Barrientos ha fet manifestacions contra el procés i el que representa Borràs. L'advocada ha demanat anul·lar el procediment perquè s'ha vulnerat el dret a la presumpció d'innocència. "Hi ha exemples de sobres en el cas de Borràs, hi ha hagut un judici paral·lel en relació amb ella", ha afirmat, i ha recordat que la mesa la va suspendre sense una condemna.Més enllà d'això, l'advocada ha demanat tombar una sèrie de correus electrònics i de documents que s'haurien adquirit vulnerant els drets fonamentals. Aquests documents mostren, entre altres coses, converses entre Borràs i Herrero sobre com s'haurien de fer els contractes i els pressupostos per poder-los adjudicar a l'informàtic. "No tenien autorització per accedir als correus electrònics", ha insistit l'advocada de la dirigent independentista, que també ha denunciat que es va trencar la cadena de custòdia en aquesta prova. Això, ha dit Elbal, vulneraria el dret de lai a la intimitat de Borràs, perquè s'havia de limitar l'abast de les intervencions dels correus. La defensa també creu que s'ha vulnerat el dret a un procés amb totes les garanties i sosté que discs durs que consten a la causa contenen arxius modificats en data posterior a la intervenció dels investigadors.Minuts abans ja s'havia viscut una altra picabaralla entre les defenses de Borràs i Herrero. La defensa de Borràs ha demanat al tribunal poder intervenir en darrera instància en cada torn després del pacte entre els altres acusats i la Fiscalia. L'advocada Isabel Elbal ha plantejat a la sala que es posicioni sobre l'ordre de les intervencions davant la "" que suposa l'acord amb el ministeri fiscal per part d'Isaías Herrero i Andreu Pujol, un acord que no ha estat desmentit per cap de les parts, però que a hores d'ara es desconeix sí que és oficial o encara no està tancat. La Fiscalia ha dit que no hi ha cap acord "formalitzat".La defensa d'Herrero, exercida per, ha verbalitzat la mala relació amb la defensa de Borràs i s'han oposat a la petició de Boye. "S'ha parlat d'acusats que es converteixen en acusadors; s'està vulnerant el dret de defensa", ha dit Roig, que s'ha oposat., advocat d'Andreu Pujol, no s'ha oposat a alterar l'ordre. Finalment, el tribunal ha descartat acceptar la petició d'Elbal. "No podem acceptar les al·legacions presentades", ha dit Barrientos, que ha tancat files amb Roig. Ara bé, si a partir del dia 20, dia que es reprendrà el judici, hi ha canvis, el tribunal alterarà l'ordre de les intervencions. "Ara mateix, no tenim elements per acordar aquest canvi", ha reblat.Al seu torn, l'advocada Roig ha plantejat diverses qüestions prèvies -sense fer cap menció a cap pacte ni tampoc aprofundir en l'intercanvi de retrets amb l'altra defensa- i ha recordat que Herrero no és aforat i, per tant, no se l'hauria de jutjar al TSJC. També ha dit que el procediment s'ha allargat més del que tocava i que s'han vulnerat drets processals. "La primera pròrroga d'instrucció va ser fora de termini i des d'aleshores no serien vàlides cap de les diligències d'instrucció", ha afirmat. En aquest sentit, ha dit que s'ha vulnerat el dret de defensa i a un procediment amb totes les garanties. L'advocat d'Andreu Pujol també ha al·legat vulneracions de drets i s'ha referit al que han dit les altres defenses.En la seva intervenció, la Fiscalia ha modificat el seu escrit de qualificació provisional -però no ha modificat la petició de pena dels acusats- i ha plantejat una allau de qüestions prèvies que ha incomodat la defensa de Borràs, que ha denunciat "indefensió". Les fiscals han demanat més prova pericial per donar resposta l'informe encarregat per Gonzalo Boye. Per això, la fiscalha demanat al tribunal que inclogui agents dels Mossos que en un principi eren testimonis com a pèrits experts informàtics, que van practicar una sèrie de diligències per extreure els correus de Borràs i Herrero. També han demanat més proves documentals sobre bolcatges informàtics. La fiscal també ha demanat incloure una còpia de les instruccions del Departament de Cultura que s'han de seguir per tramitar un contracte menor.En relació amb les qüestions presentades per Borràs, la Fiscalia creu que no es vulnera el dret al jutge predeterminat per la llei. "La decisió de la mesa del Parlament no suprimeix la seva condició, només la suspèn", ha afirmat la fiscal, que ha recordat que la decisió de la mesa es pren quan ja s'ha consolidat la competència del TSJC per jutjar la causa. També s'ha oposat a l'intent de la defensa de Borràs d'apartar Barrientos del tribunal. "Són els mateixos arguments que ja es van utilitzar en la recusació", ha afirmat la fiscal. La Fiscalia ha recordat també que el judici se celebra al TSJC, no pas "al carrer", per moltes manifestacions que hi pugui haver. La fiscal ha justificat les "converses" que hi poden haver entre les parts per arribar a acords, i ha dit que això forma part del dret de defensa."Que hi hagi hagut filtracions a la premsa és una cosa que se'ns escapa, i en tot cas no vulnera la presumpció d'innocència", ha dit la fiscal Duerto, que ha recordat que fins que es digui el contrari Borràs i la resta d'acusats són innocents. La Fiscalia no ha volgut aprofundir en les discrepàncies de les defenses, però ha insistit que sí que es podien intervenir els documents i elements que permetessin determinar quina era la relació contractual entre Herrero i la ILC. Sobre la cadena de custòdia, la Fiscalia ha negat que s'hagi trencat, i també ha negat que es puguiper jutjar dos dels acusats en un jutjat ordinari i Borràs, com a aforada, al TSJC.

