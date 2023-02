Front comú per «recuperar» el català a Google

Elque treballen per la llengua catalana en tots els àmbits s'han conjurat aquest dijous per solucionar conjuntament i de manera coordinada el problema amb elen els cercadors d'internet. El Govern afirma que des que es va detectar, ha mantingut reunions amb representants d' empreses com Google i assegura que la situació afecta diverses llengües.Sigui com sigui, el conseller d'Empresa i Treball,, la secretària de Polítiques Digitals,, i el secretari de Política Lingüística,, s'han compromès a "" durant una reunió de treball amb les entitats aquest dijous. "Tot i que ara ens ocupen els algoritmes dels cercadors, és evident que cal treballar conjuntament en la, des de les xarxes socials a les plataformes audiovisuals, electrodomèstics, cotxes i assistents de veu", ha indicat Torrent. Tanmateix, les entitats han demanat que l'esforç s'estenguion es parla el català.Segons explica el Govern, des de fa alguns mesos s'ha detectat un biaix dels resultats de cerques web cap al castellà en detriment del català, de tal manera que es dona preferència a la primera llengua encara que els resultats també hi siguin en la segona i malgrat que l'usuari tingui configurat el català com a llengua preferent. Aquest comportament anòmal dels algoritmes de cerca afecta també, segons la mateixa font, altres llengües minoritàries com l'i el, però també majoritàries com el, que perd preferència davant l'anglès en els resultats de les cerques. Segons dades de la Generalitat, la desviació dels resultats de cerques cap al castellà va començar el, però no va ser fins al setembre del mateix any quan va agafar rellevància.El Govern també indica que el problema té un, ja que afecta la visibilitat dels continguts en català i, en conseqüència, les visites i les mètriques internes de les webs en català, que es poden traduir en menys vendes i una pèrdua de rellevància. A banda, alerta que pot comportar una davallada a llarg termini en el, perquè els mateixosde cerca es basen en les pàgines més visitades per "aprendre" quines interessen més l'usuari i, per tant, quines han de prioritzar en les cerques.

