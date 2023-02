Joel Díaz: «El gag de Manel Vidal va passar tots els filtres de validació»

💥 @joeldiazbrah trenca el silenci a Radiofònics



✍ “No em van deixar cap altra sortida mínimament digna”



📢 L’humorista i expresentador del @ZonaFrancaTV3 explica la seva decisió de deixar el late show.



➡ L’entrevista ha estat produïda per l’alumnat del Màster 360. pic.twitter.com/DuaZfd77Ki — Radiofònics (@radiofonics) February 9, 2023

"No em van deixar cap altra sortida mínimament digna". Així de clar ha estatsobre la seva marxa del Zona Franca dearran de l' acomiadament de Manel Vidal pel gag del PSC i l'esvàstica . L'humorista ha trencat el silenci i ha relatat, en una entrevista a Radiofònics, com van ser els últims dies al programa després que li comuniquessin la decisió de prescindir d'un dels seus companys aDíaz ha explicat que se li va fer arribar la notícia delde Vidal, però no se li va donar cap possibilitat de. Llavors, es va reunir en una trobada d'una hora amb, director de continguts de TV3, en què li va assegurar que abandonaria el programa si no es rectificava. Trepat li va demanar "" i que no filtrés res. "Però mitja hora després em trobo que TV3 ho filtra i ja penso que jo no tenia massa opcions", assegura Díaz.​Encara sobre el gag de Vidal i el grafisme de l'durant una broma amb el PSC, Díaz ha explicat que tot plegat "va passar tots elsde validació" i per això explica que Vidal anava "molt" en sortir a plató. Pel que fa a la continuïtat del programa, només espera que "la gent de l'equip pugui seguir fent la seva feina".Sobre la seva marxa del Zona Franca, Díaz també explica que "sabia que podia passar": "Jo tenia molt clar què volia anar a fer a TV3 i què no". L'humorista explica també que cada dia veia que l'que fa l'havia de discutir molt. "Per cadam'havia de barallar; costava més del que hauria de costar", ha explicat Díaz sobre el fet d'introduir bromes als guions.Mentrestant, TV3 no es rendeix i segueix buscant un presentador per rellançar el programa. Si la setmana passadapodia confirmar que la cadena pública es trobava enmig de càstings per trobar nou conductor, aquest mateix diari va explicar que aquest dimecres es va gravar un programa pilot del nou Zona Franca sense que per ara hagi transcendit qui el va dirigir.

