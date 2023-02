La Casa Reial vigilarà Froilán amb una «geolocalització permanent»

Lan'està farta de qui s'està perfilant com la nova ovella negra de la monarquia espanyola:. De les polèmiques que darrerament ha protagonitzat, com la festa il·legal amb drogues en una sauna de Madrid o la baralla amb navalles en una discoteca de la mateixa capital de l', i de la poca eficàcia de la vigilància que l'havia de controlar fins ara.Per això, a partir d'ara el fill dei de laserà vigilat per una "geolocalització permanent" d'ara endavant, segons ha explicat Vozpópuli, un sistema de "vigilància fixa i intensa". L'objectiu és tenir controlats els moviments de Froilán, recentment enviat a Abu Dhabi amb el seu avi , per evitar nous escàndols.Això es produeix després del primer intent fracassat de control del nebot de, que consistia en dosque l'acompanyaven les. Davant el poc èxit, a Froilán no el perseguiran per tot arreu dues persones, però hi haurà agents que el tindran controlat sense haver-se de desplaçar.Per aconseguir-ho, Froilán ha de portar evidentment dispositius de geolocalització, sigui unsigui un. Per això, la Casa Reial també deixa clar que cal la "col·laboració" de Froilán. És evident: si el jove és conscient que compta amb aquests dispositius de geolocalització, però no se'ls emporta quan surt de casa, no el podran controlar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor