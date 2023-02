Zelenski avisa a l'Eurocambra que Putin està començant a Ucraïna la «destrucció del mode de vida europeu»

L'Eurocambra mostra el "ferm suport" a Ucraïna

El president, ha avisat aquest dijous queestà iniciant amb la invasió al seu país la "". En una intervenció al ple del Parlament Europeu, Zelenski ha assegurat que elsi ha reivindicat els esforços del país per entrar a la Unió Europea.. És la nostra manera de viure, la manera de tornar a casa", ha reivindicat. Al seu torn, la presidenta de l'Eurocambra, Roberta, ha demanat que el club comunitari donia Kíiv. "La resposta ha de ser proporcional a l'amenaça", ha defensat.En la seva intervenció al Parlament Europeu, la primera que fa en la seva visita a Brussel·les, Zelenski ha defensat e, en referència a la Unió Europea, ambamb "normes que es respecten" i amb "justícia i igualtat". El president ucraïnès ha advertit que Rússia vol acabar amb el "mode de vida europeu" a Ucraïna i "després anirà contra els 27 que comparteixen aquest mode de vida". "", ha afirmat.A més, ha apuntat que a Rússia hi ha una "" que "intenta eliminar el valor de la vida humana". "El règim rus odia qualsevol justícia social i diversitat i inverteix en la fòbia. Intenta fer que la realitat inhumana sigui el dia a dia", ha assenyalat Zelenski. "Només la nostra victòria pot garantir els valors europeus" ha afegit.Per la seva banda, Metsola ha titllat "d'històrica" la intervenció del president ucraïnès i ha demanat a la Unió Europea. "Ucraïna és Europa i el futur de la seva nació està dins de la Unió Europea", ha reivindicat, tot assenyalant que els ucraïnesos lluiten pels valors europeus. "Sabem del sacrifici que fa el seu poble per Europa", ha remarcat la presidenta de l'Eurocambra, tot subratllant que la cambra comunitària estarà al costat d'Ucraïna "el temps que calgui".Després de la intervenció a l'Eurocambra, Zelenski participa en la cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea que se celebra aquest dijous a Brussel·les. El president ucraïnès ha arribat aquest matí a la capital comunitària acompanyat del president francès, Emmanuel Macron, després de la trobada a París en la qual també va participar el canceller alemany, Olaf Scholz. A l'arribada a Brussel·les ha estat rebut per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el president del Consell Europeu, Charles Michel, i el primer ministre belga, Alexander De Croo.En el marc de la visita de Zelenski, la Conferència de Presidents de l'Eurocambra, que reuneix els líders de tots els grups parlamentaris, ha donat la benvinguda al president ucraïnès i ha mostrat el seu. "Fem una crida als estats membre a continuar l'assistència política, militar, econòmica, financera, humanitària i en infraestructures", ha apuntat en un comunicat la Conferència de Presidents tot condemnant la guerra "brutal" provocada per Rússia."Reiterem quei celebrem els grans esforços que ha fet per aconseguir els objectius relacionats amb l'adhesió", insisteixen els líders dels grups parlamentaris, que també remarquen la necessitat de jutjar els responsables dels crims a Ucraïna.

