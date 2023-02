Junts espera una sentència absolutòria per Borràs i insisteix que és «persecució política»

A les portes de l'inici del judici a Laura Borràs , el seu partit espera que la justícia l'absolgui i que, mentre dura el procés, es respecti la seva presumpció d'innocència. Així ho ha declarat aquest dijous el portaveu de la formació,, que en una atenció als mitjans des del Parlament ha insistit que es tracta d'un cas de. És per aquest motiu que un bon "gruix" de dirigents i militants del partit es concentraran aquest divendres al matí a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), coincidint amb l'inici del seu judici pel presumpte cas de corrupció produït durant la seva etapa al capdavant de la(ILC).En aquesta concentració, més enllà de Junts, hi assistiran membres de l'ANC i el Consell de la República, però no han convocat, que consideren que aquest cas no està relacionat amb la persecució política. Ho va dir la republicana Marta Vilalta dilluns en roda de premsa, quan va titllar el cas de "mala praxi". També la cupaire Eulàlia Reguant, en una entrevista a RTVE, va assegurar que no és un cas de repressió contra l'independentisme. Aquests posicionaments no han agradat a Borràs, però tampoc a Junts. "Nosaltres hem sigut molt. Que cadascú actuï amb la seva consciència en aquest sentit", ha valorat Rius.Preguntat pel futur de Borràs un cop la justícia hagi dictat sentència, el portaveu de Junts ha demanat anar "pas a pas" i no avançar escenaris, però ha assegurat que si la sentència és absolutòria, caldrà que el Parlamentdels seus drets i deures com a presidenta de la cambra per tal que pugui tornar a exercir. Si, en canvi, la sentència és condemnatòria, la suspensió de Borràs d'acord amb la posició dels membres de la mesa seria més ferma que mai.Si és condemnada, però,? És una pregunta a la qual Rius no ha volgut contestar amb claredat. "Borràs és presidenta des del congrés d'Argelers, per un mandat de dos anys. Aquest és un criteri de persecució política i res més a afegir", a declarat Rius, que ha assegurat que es mantenen en què l'únic escenari ha de ser l'absolució i que, si no és així, ja es parlarà de com s'avança "a nivell de partit".

