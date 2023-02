Trias no acompanyarà Borràs en la manifestació de suport al TSJC

, candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, no acompanyarà la presidenta del partit,, en la concentració de suport prèvia al j udici que arrenca aquest divendres al(TSJC) per la causa de la(ILC). Segons diverses fonts consultades per, l'exalcalde de la ciutat optarà per no formar part per motius d'agenda de la concentració organitzada pel partit i per l'entorn més directe de Borràs, que ha mobilitzat sis autobusos. "Trias té moltes reunions de feina agendades des de les vuit del matí de fa dies", sostenen les mateixes fonts.La possible assistència de Trias a la convocatòria de suport a Borràs ha estat una incògnita fins a últim moment. Aquest mateix migdia, portaveu de Junts, ha assegurat en declaracions als mitjans que encara no coneixien el detall concret dels dirigents que hi asssitirien, però ha remarcat que hi haurà un gran "gruix" de representants. Més enllà de l'absència de Trias, en l'àmbit de Barcelona, segons ha pogut saber, hi assistiran la presidenta del grup municipal de Junts a l'Ajuntament,, i el regidor i president de la federació de Barcelona del partit,. També faran costat a Borràs consellers municipals.El candidat de Junts ja es va absentar per motius personals de la concentració independentista unitària -organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i el Consell per la República- contra la cimera hispanofrancesa del 19 de gener. En el primer gran acte de precampanya celebrat aquest dilluns a l'Auditori de Barcelona, l'exalcalde va centrar el discurs en fer una esmena a la totalitat al model de ciutat d' va esquivar qualsevol referència al procés català , a diferència de la seva última campanya, la del 2015.La concentració a les portes del TSJC té la intenció d'expressar el suport de Junts a la seva presidenta, a qui la Fiscalia reclama sis anys de presó i 21 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental. El judici contra Borràs tindrà unen la precampanya municipal, en la mesura que la sentència s'espera per abans dels comicis del 28 de maig. La presidenta suspesa del Parlament sempre ha emmarcat el seu cas en l'estratègia de lawfare de l'Estat contra l'independentisme. L'argumentari de Junts assenyala, en tot cas, que Borràs no disposarà d'un "judici just" en el marc dels tribunals espanyols per ser qui és.La causa de presumpta corrupció ha posat en escac Borràs, una de les dirigents amb més ascendència dins del moviment independentista, que a l'estiu ja va ser suspesa com a presidenta del Parlament. S'enfronta a una pena de 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació pels delictes de falsedat documental i prevaricació, i a una multa de 144.000 euros. El judici comença aquest divendres, amb les qüestions prèvies, i no continuarà fins a la setmana del 20 de febrer, amb les declaracions dels acusats i dels testimonis. Borràs s'asseurà al banc dels acusats amb l'informàtic, beneficiari dels contractes investigats, i l'empresari, part també de la suposada trama delictiva. Herror ultima un pacte amb la Fiscalia.

