Els consells dels fisioterapeutes per prevenir la gepa

La importància de cuidar la higiene personal

Laés una accentuació de la curvatura que de forma natural tenim a l'esquena. Coneguda popularment com a, és una malformació de les vèrtebres dorals. Tenir una petita curvatura és normal, però quan és excessiva provoca dolor i és quan parlem d'hipercifosis dorsal.La principal causa perquè aparegui és tenir una, el que provoca que totes les vèrtebres dorsals acabin deformant-se i, per tant, la curvatura siguin encara més pronunciada. Prevenir-la és tan fàcil com posar en pràctica un seguit deEl diari Marca ha entrevistat el fisioterapeuta, que ha apuntat que tenir una bona postura és clau per evitar problemes d'esquena. Estar rectes és imprescindible. Per exemple, si caminem i tenim les espatlles cap endavant, la nostrano és bona i fa que les vèrtebres dorsals s'adaptin a la postura i ens acabi sortint gepa. De la mateixa manera, quan estem asseguts mirant la televisió o treballant davant de l'ordinador, hem de mirar de tenir una postura més o menys recta per evitar que aparegui.Aquest especialista també ha recomanat fer una sèrie d'al llarg del dia que ens ajudaran a treballar tota la musculatura de l'esquena per estar més drets. Alhora, ha assenyalat que també és molt positiu ferConcretament, pel que fa a l'àmbit de la força, Camacho ha recomanat. I pel que fa als estiraments o exercicis de mobilitat, l'expert ha explicat que hem d', obrint els braços perquè el múscul no tiri cap endavant de l'espatlla. Com més força i més control motor tinguem en aquests exercicis, millor postura tindrem durant el dia i més difícil serà que acabem tenint hipercifosis dorsal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor