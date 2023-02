Mor als 63 anys Marcos Alonso, exjugador del Barça

El FC Barcelona expressa el seu condol per la mort de Marcos Alonso Peña, exjugador del Barça durant les temporades 1982-1987 i pare de l’actual jugador del primer equip. Tota la nostra força per a Marcos Alonso i la seva família. Descansi en pau. pic.twitter.com/aWOz4LD3OX — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) February 9, 2023

L'exjugador del Barçaha mort aquest dimecres als 63 anys després d'una. Pare de l'actual futbolista de la primera plantilla del club blaugrana amb el mateix nom, Alonso va militar a l'entitat catalana entre el 1982 i el 1987. A banda, també va jugar a grans equips del futbol espanyol com l'o elNascut precisament a Santander l'any 1959 i fill del també futbolista Marcos Alonso, va debutar amb l'equip insígnia de la capital càntabra als 18 anys. Després de dos anys al Racing, va traslladar-se cap a Madrid per jugar tres anys a l'Atlètic i fer camí cap a. Després de cinc temporades a l'equip català, tornaria a jugar amb els matalassers i passaria encara peri altre cop el Racing abans de penjar les botes.Amb el club blaugrana va guanyar una, una, unai dues copes de la lliga. Marcos Alonso, després de retirar-se, també va fer carrera com a entrenador durant 13 anys, en els quals va dirigir equips com l'Atlètic de Madrid, el, elo el Racing de Santander.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor