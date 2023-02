Neix Oikia, l'associació que busca consensos per fer la transició verda

Ni desenvolupisme ni “cultura del no”

La transversalitat d'Oikia

Els fundadors d'Oikia Carme Borrell, metge i gerent Agència Salut Pública de Barcelona

Nora Maristany, Xarxa Conservació de la Natura (XCN)

Joan Herrera, director Acció Ambiental i Energia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Exdiputat i director IDAE

Mercedes Vidal, ambientòloga i exregidora Ajuntament de Barcelona

Xavier Sabaté, cap de Projectes Ambientals del Port de Barcelona. Exconseller i exdiputat

Pere Macias, enginyer i coordinador de Rodalies a Catalunya. Exconseller Territori

Manel Ferri, responsable de Mobilitat de l'Oficina de Canvi Climàtic de la Diputació de Barcelona i anteriorment a CCOO

Judit Batayé, innovació oberta social i mobilitat. Experiència internacional en llançament de xarxes transport

Dani Pérez, expert en energia. Responsable equip jurídic HolaLuz i vicepresident UNEF

Josep Rull. Advocat i director Compromís Verd Mútua Terrassa Exconseller de Territori

Leire Pajín, directora Desenvolupament Global ISGlobal i exministra govern espanyol.

Bet Font. Biòloga a Anthesis Lavola. Vinculada al Grup de Defensa del Ter i exdiputada

Lluís Juncà, enginyer i director general Innovació i Emprenedoria de la Generalitat de Catalunya

Olga Pané, doctora i gerent Parc Salut Mar

Ignasi Llorente. Comunicador científic, metge de formació i exalcalde de Torrelles de Llobregat

David Espinó, periodista i humanista. Assessor de comunicació i cofundador de Khimera

Carlos Barriocanal, geògraf i naturalista. Investigador de l'ICTA-UAB

Salvador Clarós. Tècnic de Política Industrial de CCOO

Franc Comino. Ànima de l’Espai Zero d’Olot. CEO de Sonnen Espanya

Esther Izquierdo, enginyera Industrial UPC. Observatori Energies Renovables de Catalunya

Francesc Mauri. Geògraf, meteoròleg de TV3 i responsable del programa MeteoMauri

Ignasi Sayol, enginyer i empresari. President Pimec Logística i del Clúster Logístic de Catalunya

Joaquim Sempere, escriptor, filòsof i sociòleg. Expert en temes sociopolítics i ambientals

A major constatació de la situació d', més desacord i polarització sobre com afrontar-la. Aquesta diagnosi la comparteixen un bon grup de–científics, tècnics, professionals del món de la salut i expolítics de bona part de l'arc parlamentari- que han decidit fer uni crear una associació. Es tracta d' Oikia –casa en grec- i que precisament vol esdevenir una llar per forjari fer possible la. En parlem amb un dels seus impulsors, el geògraf i meteoròlegEls impulsors d'Oikia –que es presenta aquest dijous a Barcelona- consideren que vivim un moment clau en la història. “Com acostuma a passar en aquests moments de trencament, hi ha molta gent que es mira el melic i”, assegura el meteoròleg de TV3 Francesc Mauri. En aquest context, l'entitat pretén aglutinar professionals i sectors que vulguin sumar i fer avançar la transició verdaOikia es constitueix en, en agrupació de pensament, reflexió i proposta. Inclou personalitats de trajectòries professionals i sensibilitats diverses, amb la coincidència que el país necessita una nova agenda de transformació verda.El manifest de presentació parla de, de transversalitat i de consens. “Cal fugir de la dicotomia. No tot pot ser blanc o negre. Cal una voluntat constructiva per frenar l'emergència climàtica i també defugir l'immobilisme”, assegura Francesc Mauri en declaracions a. En aquest sentit, la nova entitat entén que ni el mercat solucionarà els problemes derivats del canvi climàtic, ni des del sector públic no es trobaran remeis a un problema que “només es pot solucionar des d'una mobilització global de tota la societat i des d'unade tots els sectors socials i econòmics”. “No pot ser una revolució per a uns pocs”, afirma el geògraf i meteoròleg.Una qüestió cada vegada més polaritzada és la. Des d'Oikia són partidaris de totes les renovables: l'eòlica, la solar, però també la geotèrmia, la biomassa forestal o l'aprofitament de subproductes com els purins, entre altres. “Volem aportar idees, coneixement i dades.s”, alerta Mauri. També advoca per punts en comú entre els diversos sectors. “És possible combinar fotovoltaica i agricultura? Mirem-ho bé. Es pot apostar per l'eòlica marina, reduint les afectacions? Estudiem-ho”, afegeix.El grup impulsor d'Oikia mostra la voluntat det. En formen part personalitats vinculades al món de lacom Carme Borrell i Olga Pané, a lacientífica com Carlos Barriocanal, al pensament com Joaquim Sempere i a lacom Bet Font. També hi ha representants dels sectors energètic –Dani Pérez, Esther Rodríguez i Franc Comino-, del transport –Judit Batayé- i logístic –Ignasi Sayol-.Però sobretot destaca per la presència de persones que han tingut responsabilitats polítiques amb. Destaquen dos exconsellers de CDC i Junts com. De l'àmbit socialista hi ha l'exconselleri l'exministramentre que–exlíder d'ICV- comparteix l'associació amb, una de les cares visibles d'EUiA. De l'àmbit d'ERC l'entitat compta amb el comunicador científic–que fins fa pocs mesos ha estat alcalde de Torrelles de Llobregat per una llista independent- així com, actual director general d'Innovació i Emprenedoria de la Generalitat. A més, hi ha persones vinculades als sindicats com Salvador Clarós o Manel Ferri.“Els fundadors som transversals, però”, assegura Francesc Mauri. Volen defugir l'etiqueta de lobby, ja que ni reben aportacions de cap empresa ni cobraran cap sou. “La transició verda és el nostre únic objectiu”, conclou.

