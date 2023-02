Barcelona suspèn relacions amb Israel per la «violació sistemàtica» dels drets dels palestins

El PSC i Junts ho consideren un "gravíssim error"

trenca les relacions ambper la "violació sistemàtica" dels drets humans del poble palestí. Així ho ha fet saber l'alcaldessa de la capital catalana,, al president israelià,, en una carta que li ha fet arribar aquest dimarts i en què també explica que suspèn "temporalment" l'agermanament que Barcelona manté amb la ciutat dePer recuperar els vincles, Colau exigeix a Netanyahu que es garanteixen precisament els drets dels ciutadans palestins i que es compleixin "plenament" les obligacions imposades peli per les resolucions desobre el conflicte. Per altra banda, l'alcaldessa remarca que la decisió és de caràcter estrictament polític i reivindica que Barcelona és una ciutat "orgullosa del seu llegat jueu" i de les comunitats jueves que avui dia formen part del municipi. "Com a alcaldessa, estaré al costat d'aquestes comunitats per fer front a qualsevol mostra d'antisemitisme", remarca.Colau explica que pren la decisió arran que un centenar d'entitats socials i associacions de la ciutat li han demanat, a través de milers de firmes, denunciar l'"apartheid", col·laborar amb entitats palestines i israelianes que treballin per la pau i trencar els acord d'agermanament amb Tel-Aviv, tres peticions les quals l'alcaldessa ha obeït. De fet, Colau enumera en la carta diferents veus internacionals comi organitzacions com, que en els últims anys han assegurat que la situació s'equival o s'assembla a un apartheid.L'alcaldessa de Barcelona remarca que les violacions de drets humans s'han incrementat i agreujat, entrant en una "nova era d'" que obliga a prendre mesures: "No ens podem quedar immòbils; les ciutats hem de tenir un paper actiu en la construcció de la pau". Barcelona ja va suspendre les relacions ambquan es va produir la invasió russa d'ara ja fa prop d'un any.La decisió de Colau ha deixat un nou xoc al govern municipal que comparteix amb el. La socialista, tercera tinent d'alcalde, ha definit el trencament amb Israel com "un gravíssim error" i una "decisió unilateral" de l'alcaldessa. "Barcelona no trenca, suma", ha reivindicat Bonet, que creu que l'alcaldessa "tapa la boca al plenar a cop de decret des d'un despatx". Davant la decisió, el PSC presentarà al ple una iniciativa per restablir les relacions amb Tel-Aviv ii no debilitar el paper de Barcelona al món.L'exconsellera d'Acció Exterior i integrant de la candidatura de Xavier Trias a les municipals,, s'ha expressat en la mateixa direcció que Bonet i ha catalogat la decisió d'"". Alsina ha assegurat que Barcelona i Tel-Aviv tenen reptes compartits i ha recordat que "". "Les coses no s'arreglen fent ponts, no trencant-los", ha defensat.Sobre Israel, el Parlament va aprovar el juny de l'any passat una proposta de resolució en què considerava que el sistema que aplica Israel als territoris ocupats és contrari al dret internacional i que és equivalent al crim d'apartheid. El text va ser presentat pels grups parlamentaris d', lai elsa la Comissió d'Acció Exterior i es va aprovar amb el vot a favor d'aquests partits i elmalgrat el vot en contra dei les abstencions dei el

