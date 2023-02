Què sabem de la «Queens League», la lliga femenina que prepara Piqué?

L'èxit de lano es quedarà només en els homes ii el seu equip ja preparen la competició femenina, la. Si bé encara no es coneixen els detalls oficials sobre quan i com donarà principi aquesta nova lliga, es preveu que primer doni fi l'actual competició, la d'homes, que tindrà la seva gran final a quatre al Camp Nou el pròxim 26 de març. Per tant, l'inici de la Queens League se situaria sobre el mes de maig amb una data confirmada: serà els dissabtes i no els diumenges, com la Kings League.Ara bé, malgrat les actuals incerteses, aquesta setmana ja s'estan donant a conèixer els primers detalls sobre la nova competició de futbol femení, amb tres noms de presidents confirmats que repetiran:, els propietaris deFCFC. L'streamer basc ha explicat que es planteja buscar una vicepresidenta del seu club, que en la versió femenina es diràFC, i també ha convocat a través de Twitter a totes aquelles futbolistes i exfutbolistes que vulguin unir-se al seu equip.Pel que fa a la creadora de contingut mexicana, ha anunciat una peculiaritat: tot el seu equip, inclòs entrenadora i staff tècnic, estarà compost per. Qui també sembla que es postula per participar a la Queens League és un altre dels president de la versió masculina, Gerard Romero . El periodista català, que no està tenint massa fortuna a la Kings League -encara no ha guanyat cap dels cinc partits disputats- va oferir a Helena García Melero ser presidenta d'un club a la lliga femenina . La proposta, no sabem si més o menys ferma, va ser acceptada per la periodista i actual presentadora delMalgrat que moltes jugadores i exjugadores han postulat a través de les xarxes socials, el tràmit per entrar a formar part de la lliga es gestiona a través d'ja de la versió masculina de la competició i que tot sembla indicar que també representarà la lliga femenina. Per ara, gairebéja s'han inscrit a l'oferta per entrar en un primerque només compta amb 120 places.A totes les aspirants, se'ls hi demana enregistrar unen què demostrin el seu talent futbolístic, una mena de primera prova virtual per convèncer a l'equip de selecció. Un cop aquest primer procés estigui conclòs, a l'abril els presidents dels diferents equips triaran els seus jugadors, d'igual manera que va ocórrer a la Kings League. El "" -com va batejar-ho- de la lliga de Piqué, doncs, aterrarà d'aquí a unes setmanes en la seva versió femenina.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor