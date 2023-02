El Govern «complirà» l'acord amb el PSC però recorda que no inclou tot el Quart Cinturó

El pacte entre el Govern i el PSC pels pressupostos de la Generalitat per al 2023 ha estat objecte de debat aquest dimecres en la sessió de control al Govern. Junts ha collat el conseller de Territori,, per l'assumpció de contradiccions sobre la Ronda Nord del Vallès i l'aeroport dela l'hora de tancar l'acord amb els socialistes. L'entesa, ha indicat el conseller, passa per "executar" un conveni, i ha garantit que es complirà. "Però això no és el Quart Cinturó. Nosaltres som útils per la gent, no com vostès, que primer van sortir del Govern i després han desestimat ajudar la ciutadania", ha apuntat Fernàndez. Aquesta infraestructura, en la seva concepció global, es va projectar durant la dècada dels seixanta però només hi ha sis quilòmetres en funcionament. La idea era unir els municipis de la segona corona metropolitana entre les ciutats de. L'acord pels comptes passa, en tot cas, per la Ronda Nord, el tram que ha d'unirL'encarregat de fer la pregunta al conseller ha estat, diputat de Junts, que en sempre s'ha mostrat favorable a favor del Quart Cinturó, a diferència de Fernàndez, que quan era alcalde de Sabadell s'hi havia posicionat en contra. "El Govern fa allò que sempre fa: complir els acords que contreu. I ho fa desenvolupant el que és, és a dir, uns pressupostos. L'acord ha permès que hi hagi nous comptes", ha remarcat el titular de Territori, que ha indicat que pensa "el mateix de sempre". "El model del país ha de respondre a les necessitats de la gent. El Govern en ple va decidir que calia que hi hagués pressupostos, amb més diners per a transport públic", ha defensat Fernàndez després que Canadell li suggerís que el millor era dimitir per no haver d'assumir més contradiccions sobre infraestructures.El diputat, també de Junts i expert en infraestructures, ha reclamat claredat al conseller sobre les implicacions del pacte amb el PSC. "No sé si han triat els millors socis per pactar els pressupostos i resoldre la saturació aeroport", ha afirmat Tremosa. Fernàndez ha recalcat que l'acord pels comptes inclou l'"aprofundiment en la governança" de l'aeroport del Prat i ha estès la mà a Junts per redactar en el proper any una proposta per evolucionar la infraestructura. "El que els ha passat en els darrers 12 anys és no han pogut millorar les condicions de l'aeroport, perquè ho gestiona Aena", ha apuntat el conseller davant les crítiques.Pel que fa a l'aeroport, aquest és el redactat definitiu que va plasmar-se en l'acord amb el PSC: "Acordar, durant el 2023, amb el govern espanyol una comissió tècnica que permeti acordar el nou model aeroportuari que necessita Catalunya amb l'objectiude transformar l'aeroport del Prat perquè guanyi capacitat i esdevingui un. Aquest haurà de permetre la seva modernització amb respecte a la biodiversitat, a la convivència a veïns i veïnes i a les directives ambientals europees, posant especial cura en la preservació de l'espai natural protegit del Delta del Llobregat i perquè, sense apriorismes, es treballi tècnicament per cercar el consens necessari i facilitar el desenvolupament d'un model aeroportuari en què el Govern formi part de la governança i que permeti la connexió amb alta velocitat ferroviària dels aeroports deper a millora competitivitat i garantint el consens territorial".

