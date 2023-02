El beneficiari dels contractes de Borràs negocia una confessió que inculparia la líder de Junts

El beneficiari dels contractes fraccionats quan Laura Borràs era directora de la Institució de les Lletres Catalanes busca un pacte amb la Fiscalia per confessar els fets i incular la presidenta de Junts, segons ha avançat La Vanguardia. A les portes del judici, que arrenca aquest divendres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Isaías Herrero, un dels principals acusats, mira d'arribar a un acord amb el ministeri fiscal per rebaixar la petició de pena contra ell -6 anys de presó i 21 d'inhabilitació- a canvi de reconèixer els fets i inculpar la dirigent independentista, que s'enfronta a la mateixa pena que ell.Les fiscals Assumpta Pujol i Teresa Duerto sostenen que Laura Borràs i Isaías Herrero van actuar de manera acordada per fraccionar indegudament en diversos contractes menors l'elaboració d'una pàgina web per agrupar en un mateix espai totes les activitats que duu a terme la Institució de les Lletres Catalanes. Segons l'escrit d'acusació, Borràs va adjudicar de manera directa o indirecta -a través de tercers- aquests contractes menors a Herrero, cosa que vulnerava el principi de transparència i concurrència pública i la normativa en matèria de contractació administrativa. L'import que es va adjudicar a Herrero puja fins als 335.700,29 euros, IVA inclòs.La Fiscalia també detalla que Borràs, Herrero i el tercer acusat, Andreu Pujol, van acordar elaborar pressupostos "comparsa" per simular que l'adjudicació es feia a la millor opció, tot i que en realitat això servia per encobrir que qui rebia el contracte era en tots els casos Herrero. El paper de Pujol va ser, segons les dues fiscals, elaborar pressupostos i factures al seu nom com a treballador o com a responsable d'una empresa, seguint les indicacions d'Herrero. El ministeri fiscal identifica 18 contractes menors, dels quals sis s'adjudiquen directament a Herrero i la resta acaben beneficiant l'acusat a través d'altres empreses vinculades.

