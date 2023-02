Quines probabilitats tens de morir aquest any, segons la teva edat i sexe?

Com evolucionen les possibilitats de morir i la mitjana d'anys de vida que resten, any rere any?

L'suposa un dels principals temors de la gent, que s'esforça per buscar vies per esquivar-la encara que sigui temporalment, malgrat que molt sovint es presenta sense avisar. L'escriptor i divulgadorafirmava que, malgrat que tothom havia mort fins llavors, no estava demostrat que a ell li hagués d'arribar l'hora. Així i tot, com els seus predecessors, el 2019 també va morir. L'experiència indica que actualment, però quines probabilitats té cadascú de perdre-la i quant de temps li pot restar, en funció de l'i el? Això també es pot calcular segons els antecedents recents i els resultats es troben a l'interactiu següent.Aquests càlculs els elabora l', que tot just aquest dimecres ha actualitzat les anomenadesamb. Per identificar les probabilitats de morir d'una persona, segons el sexe i l'edat, es fixa en la quantitat de persones amb les mateixes característiques que han perdut la vida els cinc anys anteriors en relació amb les que han sobreviscut. I és que, si no varien substancialment les condicions externes (amb una, per exemple), els nivells de mortalitat previsiblement s'haurien de mantenir estables.Ara bé, evidentment es tracta de. Tant pel que fa a les possibilitats de morir durant el següent any com els anys de vida esperats, influeixen altres variables més enllà de l'edat i el sexe. Per exemple, un home de 80 anys sa previsiblement pot esperar viure més temps que un altre home de de 80 anys que pateixi, si bé tots aquests detalls no s'inclouen en l'estadística. I encara que, malgrat que les probabilitats de morir puguin ser menors, elstambé ocorren. A aquestes alçades, ningú pot determinar amb exactitud plena quan finarà cadascú.Que les possibilitats de morir augmenten amb l'edat és un fet que no estranya, com ja tampoc ho fa que. Ben bé des de l'adolescència, les probabilitats de perdre la vida d'elles ja és una mica inferior, però llavors són molt petites i la diferència s'eixampla entre els 50 i els 60 anys i es fa més evident a partir dels 80. No en va, l'esperança de vida dels nens, quan neixen, queda per sota dels 81 anys, mentre que el de les nenes se situa en 86. I així i tot, les probabilitats de morir dels homes de 80 anys encara queda per sota del 5%. Poques? Cal tenir en compte que cada any es rebria una participació petita però creixent per a aquesta indesitjada i desagradable loteria i, any rere any, les possibilitats que toqui algun cop s'acumulen.Malgrat tot, l'esperança de vida per a les noves generacionsde forma lenta però progressiva. Si no hi ha grans trasbalsos o innovacions sanitàries, un nen nascut avui viurà uns 83 anys, força més que els 76 que pronosticava l'Idescat el primer cop que va calcular la taula de vida, amb dades entre 1981 i 1985. L'expectativa mitjana de 80 anys es va assolir a principis dels 2000 i, des de mitjans de la dècada passada, se superen els 83. L'arribada de la Covid el 2020, en canvi, va fer, però només dels 83,4 als 83,2 anys.

