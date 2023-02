Ensurt a Gavà: explota un patinet elèctric dins una perruqueria

🛴💥 SUCCÉS./ Un patinet elèctric ha explotat aquesta tarda a l'interior d'una barberia del c. Roger de Flor #Gavà sense provocar ferits.

👮‍ La Policia Municipal ha intervingut en l"incident.

📹 https://t.co/dTe994JkvZ pic.twitter.com/FFAHRTmdtk — Ajuntament de Gavà (@AjuntamentGava) February 4, 2023

Eldeixa un nou ensurt, aquest cop a. Mentre un client estava carregant el seu vehicle de dues rodes aquest cap de setmana dins una, ha explotat generant una important cortina dei de, provocant undins el mateix establiment.Els fets, que van ocórrer al carrerdel municipi del, no van deixar cap ferit malgrat que sí que va trencar el cristall de la perruqueria. És el treballador de l'establiment qui intenta apagar el foc causat, però no se'n va sortir i l'incident es va poder resoldre amb l'actuació delsi de lade Gavà.No és el primer cop que l'explosió del patinet elèctric provoca ensurts a la via pública. El novembre passat, l' incident dins un tren de Ferrocarrils va derivar en la prohibició d'entrar patinets elèctrics al transport públic que s'aplica des de l'1 de febrer. Fa un mes, l'explosió d'un altre vehicle d'aquest tipus va provocar un incendi amb 10 ferits en un pis de l'Hospitalet de Llobregat

