AuronPlay i Biyín, protagonistes d'una forta polèmica a les xarxes al voltant de tuits neonazis del 2013

Una de les piulades de 2013 de Biyín Foto: Twitter

No iba a comentar nada más de forma personal. Vivo muy tranquilo y contento actualmente alejado del foco. Pero esta persona está hablando de mi específicamente e insultándome delante de 100k personas en stream y ya me he callado durante mucho tiempo. — Ismael Prego (@Wismichu) February 5, 2023

Una immensa polèmica ha sacsejat l'elit dels creadors de contingut i streamers del panorama espanyol. El badaloní(Raúl Álvarez) i la gallega(Sara Moledo) són els protagonistes d'un conjunt de piulades, bromes i declaracions fortament feridores, moltes de temàtica neonazi, que ha generat un gran terrabastall a les xarxes socials en les darreres 48 hores. Tot ha començat a partir dea la mare del jove desaparegut el 2007,. Ithaisa Suárez ha recordat alguns dels atacs, insults i assetjaments que va rebre -suposadament emparats en l'humor negre de l'època- en aquella època i com una de les protagonistes va ser la mateixa Biyín. "AuronPlay em va demanar disculpes al seu moment. [...]. Però les coses que aquesta senyoreta i el grup d'humor negre, Comando Troll, van fer a la nostra família van ser molt greus", ha denunciat.Aquesta entrevista va obrir la caixa dels trons. Centenars de persones van recuperar desenes de piulades, "bromes", interaccions i fotografies de la parella d'streamers de fa una dècada, on hi havia contingut racista, neonazi i de contingut molt sensible. Malgrat l'onada immensa generada a Twitter (en tot el cap de setmana només fent referència a), tots dos van aparèixer en un directe d'urgència a Twitch per donar explicacions sobre tot plegat.Lluny de demanar disculpes -ells argumenten quea Suárez ni al seu fill-, Biyín s'ha retractat de moltes de les seves paraules i ha atacat a molts dels streamers i creadors de contingut "que han fet encara bromes pitjors", segons les seves paraules. "És una senyora que m'acusa d'unes coses molt fortes i, una de dues: o s'està equivocant o algú li ha pagat", va sentenciar Biyín en directe.El mateix AuronPlay va aparèixer en streaming al costat de la seva parella per intentar posar fi a tota la polèmica i deixar clar que, en cap cas,. "És mentida, mai hem posat res contra el seu fill", va explicar Álvarez. Ell mateix va aplaudir la decisió de la seva parella d'afrontar tota la polèmica i "l'assetjament que estan rebent aquests dies".i, per la seva banda, Biyín ha assegurat que té "cent mil proves" que demostrarien que "tot és mentida".Donades les circumstàncies de la seva negativaDesenes de piulades antigues de Biyín (i dels seus anteriors comptes) i d'AuronPlay han sortit a la llum. Apareixen perles com: "És una bona tarda per fer una quedada neonazi i rebentar diversos cranis peruans".En moltes d'aquestes interaccions recopilades pels usuaris de Twitter, a més de recuperar vídeos del badaloní molt polèmics. No és la primera vegada que succeeix una situació similar, especialment fent referència als primers anys d'existència de la xarxa social en qüestió. En un dels episodis del seu podcastva tractar la temàtica sobre quins temes "eren humor" a Twitter fa una dècada i la quantitat de barbaritats que es podien dir sense cap mena d'impunitat.Ara per ara,però tots dos, després de la seva declaració pública i en directe, consideren que ho han solucionat. "A mi m'han ficat al plat d'una manera molt gratuïta. Però què cony assetjaré jo aquesta senyora ni cap altra? Estem completament bojos?", va sentenciar el badaloní., esquitxant encara més a altres streamers que van formar part de la comunitat deu anys enrere. Un d'ells, el gallec, també ha generat una forta polseguera a Twitter.Després del terratrèmol que va provocarara farà un any, les xarxes tornen a demostrar que l'hemeroteca de piulades, vídeos o declaracions fetes anteriorment poden reaparèixer al cap d'un temps i perjudicar greument la situació actual d'streamers amb una influència immensa.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor