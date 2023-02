no participarà de l'acompanyament a la presidenta de Junts,, en l'inici del seu judici, aquest divendres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pel presumpte cas de corrupció produït durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La portaveu republicana,, ha argumentat en roda de premsa que el judici contra la presidenta del Parlament suspesa no té "res a veure amb la repressió": "És un cas dei mala gestió de recursos públics".Vilalta ha recordat que Borràs està acusada de, i ha insistit que no té cap vincle amb l'1-O ni amb la lluita per la independència. Vilalta també ha avisat que "no s'entendria" que Junts presentés una esmena a la totalitat contra els pressupostos. Ha constatat que el 80% de les mesures dels comptes el va elaborar l'exconseller, de Junts.

