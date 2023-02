Detingut Martí Claret, secretari nacional de l'ANC

Hola!

Sóc el Martí, el Martí Claret, i si estàs veient aquest vídeo és perquè m'han detingut. Tinc un missatge important per donar-te: pic.twitter.com/WLd3XFss5Z — Martí Claret (@marticlaret_) February 6, 2023

Elshan detingut, secretari nacional de l'a (ANC) acusat de realitzar unes pintades contra elper denunciar un presumpte cas de corrupció. L'activista cultural i de laaixí ho ha comunicat aquest dilluns a través de les xarxes socials.Claret considera que ha estat detingut per denunciar la "mala praxi" del Consell Comarcal de la comarca en el que assegura que és una estratègia delper "criminalitzar el jovent que lluita". A banda, denuncia que els socialistes han aprofitat la "complicitat" de. "Qui es pensi que renunciarem als nostres ideals, a la nostra convicció, a la nostra lluita per una detenció, ho porta ben clar", ha recordat Claret.L'activista ha convocat a les 19 hores a la. "Fem que l'acusació canviï de bàndol", conclou el vídeo publicat. El passat divendres, Claret ja va publicar a través de xarxes socials que agents de la policia catalana s'havien presentat a casa seva per detenir-lo, però que va coincidir que en aquell moment no es trobava a casa.

