Una espècie de marsupials, culpable del seu risc d'extinció: renuncia a dormir per tenir sexe

Desatenen les seves necessitats bàsiques

La seva població s'ha reduït en un 95%

Els petitssón en el punt de mira.Com llegiu. Aquests animals carnívors amb aparença de rosegador són capaços de recórrer fins a 40 quilòmetres en una mateixa nit per tenir relacions amb femelles fins a morir. Ho ha revelat tot plegat un estudi de la Universitat Sunshine Coast i de Queensland )."Els mascles buscaran pertot arreu tantes femelles com puguin i sembla que eper tenir més temps en la seva cerca", ha comentat per correu electrònic el coautor de l'estudi i professor de la Universitat de Sunshine Coast,. Aquest hàbit està destruint les seves vides. Mostra d'això és que els mascles només viuen un any. En les femelles, la longevitat s'allarga una mica més: fins a quatre anys. Els experts al capdavant de la investigació creuen que aquesta manera de reproduir-se forma part del seu cicle natural, que s'accentua en la temporada de reproducció de juliol i agost.Els científics van col·locar rastrejadors a mascles i femelles salvatges d'aquests gats marsupials durant 42 dies i van concloure que eren capaços, fins i tot, de córrer una marató per tenir sexe quantes vegades sigui possible. Fruit d'aquest ritme, que mantenen durant un període prolongat de temps, tenen molts, com ara la falta de son. "Això fa impossible que tinguin temps per recuperar-se i podria explicar les morts dels animals després de la temporada de reproducció", ha detallat l'autor principal de l'estudi,A més a més, desatenen les seves necessitats bàsiquesPer exemple, dediquen menys temps a netejar-se i, per aquest motiu, atreuen més paràsits. Tampoc treuen temps per buscar menjar i no estan pendents dels depredadors que els envolten. “, no poden evitar les col·lisions de vehicles o simplement moren d'esgotament”, ha afegit Gaschk.Des del juny del 2015, aquests cosins del dimoni de Tasmània estan inclosos en lade la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa. A més a més, segons dades del govern australià, la seva població s'ha reduït en un 95% entre el 1980 i el 2010. Possiblement,, que poden donar a llum fins a 18 fills i filles. No obstant això, tenen sis mugrons per alimentar-les i per això només un terç de les cries sobreviuen, segons ha explicat el biòleg de la web denanimals.com., Eric Montes.A tots aquests factors cal sumar-li la pèrdua d'hàbitat que pateixen pel conegut com a desenvolupament humà, i els atacs de gats i gossos salvatges, que representen una seriosa amenaça. També són particularment vulnerables a l'enverinament per gripaus de canya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor