Centenars de morts i milers de ferits en un terratrèmol de magnitud 7,8 a Turquia i Síria

Idlib, Syria - civilians and White Helmets climb through the snow and ice over destroyed residential buildings to pull earthquake victims from the rubble. The initial quake was a 7.8 magnitude with an aftershock of 6.7 causing landslides and destruction. pic.twitter.com/uKpFnATMug — Muhammad Najem  (@muhammadnajem20) February 6, 2023

L’epicentre del terratrèmol ha tingut lloc a la ciutat kurda de Bazarcix també coneguda com Pazarcık en turc. El terratrèmol afecta sobretot el Kurdistan, malgrat que els nostres mitjans només parlin de Turquia i Síria pic.twitter.com/Lb0wqjpqai — Josep Lluís Alay (@josepalay) February 6, 2023

Unha sacsejat el sud de, a tocar de la frontera amb. Les autoritats sirianes i turques han informat queen tots dos països després del terratrèmol i les diverses rèpliques que s'han produït minuts després., i els serveis d'emergències temen que no s'aturaran en les pròximes hores. Ciutats comhan estat víctimes de les noves sacsejades en territori de Síria. Edificis esfondrats, persones atrapades i tots els serveis d'emergències en màxima activitat per tota la zona. El moviment de les plaques tectòniques, com Israel, Cisjordània o el LíbanLa Presidència de Gestió de Desastres i Emergències de Turquía ha afirmat que la xifra de morts i ferits augmentarà substancialment en les pròximes hores. Per ara,en les últimes hores. Des de Síria, s'ha implementat un pla general d'emergència i proveïment als llocs afectats, mentre que s'han enviat equips mèdics, incloses ambulàncies i clíniques mòbils, des d'altres regions del país., el sisme ha tingut una profunditat de 19,7 quilòmetres.El govern turc ha decretat el més nivell d'alarma més alt possible. El ministre de l'Interior, Suleyman Soylu, ha confirmat que la màxima prioritat de tots els serveis d'emergències és poder rescatar el màxim de persones possibles de sota les runes. La zona més afectada pel terratrèmol ha estatMés dehan estat derruïts per culpa del terratrèmol i, tal com apunten les autoritats competents, encara queden centenars de persones per rescatar. La comunitat internacional ja s'ha mobilitzat per aportar ajuda a Turquia,, que ha posat a disposició del país l'agència USAID.

Davant la situació, el Ministeri de Defensa sirià ha anunciat la mobilització de totes les seves unitats i institucions per donar ajuda als damnificats, segons un comunicat recollit per l'agència estatal siriana de notícies, SANA. El president del país, Bashar al-Assad, ha encapçalat a més una reunió d'emergència del Govern per analitzar la situació.

A aquestes xifres cal sumar més de 90 morts i 500 ferits a les zones controlades pels rebels a les províncies d'Alep i Idlib, tal com ha detallat en declaracions a l'agència alemanya de notícies DPA el president de la Societat Mèdica Sirià Americana, Basel Termanini. L'organització cobreix prop del 50 per cent de l'atenció sanitària en aquestes zones del país àrab.

Hi haurà ampliació.

