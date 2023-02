Trens que no caben als túnels: el govern espanyol anuncia destitucions a Renfe i Adif

Fins a 31 trens dissenyats peri destinats a la xarxa deno poden passar pels túnels per culpa d'un error de càlcul. Són massa grans. Un error que podria costar fins ade les arques públiques de l'Estat. I no només això. Un error que endarrereix dos o tres anys més la renovació dels trens a les comunitats autònomes. Davant la gravetat de la situació, la ministra de Transports,, ha anunciat que es prendran mesures exemplars a Renfe i: "".El ministeri constituirà un, en què ha convidat a participar als dos governs autonòmics, i ja ha encarregat unaper esclarir els fets i depurar responsabilitats. L'objectiu, "". Els caps començaran a rodar "en les pròximes hores", segons ha anunciat la ministra socialista.Durant una visita a l', a Cantàbria, Sánchez ha demanat disculpes a la ciutadania i ha assenyalat que ha mantingut una conversa amb el presidentper compartir el seu "" i la seva "". El pla era estrenar els combois el 2024, però aquest contratemps obligarà a reformular el calendari i ajornar-ho fins al 2027.Els trens no estaven acabats, sinó en. Per això, el govern espanyol s'ha compromès a accelerar els tràmits per minimitzar les conseqüències de l'equivocació. L'origen del problema es troba en un, concepte que designa les dimensions màximes d'alçada i d'amplada que poden tenir els vehicles per poder creuar els túnels i ponts sense problemes. Aquestes mesures, publicades per Adif i utilitzades per Renfe, eren errònies.

