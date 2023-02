Detecten un nou globus espia xinès sobrevolant Llatinoamèrica

La diplomàcia, a la corda fluixa

El Departament de Defensa delsha afirmat aquest divendres a la nit que ha detectat un segon globus espia xinès que estaria sobrevolant. "Tenim informes d'un globus en trànsit per Amèrica Llatina. Creiem que és un altre globus de vigilància xinès", ha comunicat el portaveu del Pentàgon, el generalen declaracions a la cadena CNN. Fins al moment,el segon globus, però, segons han assegurat fonts al citat mitjà, aquest dispositiu no sembla dirigir-se cap a territori estatunidenc.La troballa té lloc tot just un dia després que el Departament de Defensa estatunidenc notifiqués que havia localitzat un instrument xinès d'espionatge sobre el seu espai aeri continental. L'oficial de més alt rang en les Forces Armades dels Estats Units i el principal assessor militar del president Biden,, va recomanar no enderrocar el globus -que va ser vist en una zona de l'estat de Montana que alberga instal·lacions nuclears-perquè no representava una amenaça militar, emfatitzant que l'administracióconfidencial, segons ha recollit CNN.Per part seva, el govern de, però ha matisat que "és de naturalesa civil" i que es fa servir per a la "recerca científica". Concretament, el que ha dit un portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès és que es fa servir per a. El representant asiàtic també ha expressat que "després de veure's afectat per vents de l'oest i davant la limitació de la seva capacitat de control, es va desviar greument de la seva ruta programada".Aquest esdevenimententre totes dues potències. Concretament, el secretari d'Estat nord-americà,, ha cancel·lat aquest divendres la seva visita a la Xina prevista per a la setmana que ve. Blinken s'anava a convertir en el primer membre del Gabinet del president Joe Biden a visitar el gegant asiàtic, però ara les autoritats han decidit. L'Administració Biden considera que viatjar ara a la Xina podria enviar un missatge erroni, per la qual cosa ha ajornat el viatge de manera indefinida, tal com han explicat fonts del govern al diari The Wall Street Journal.Més tard, el mateix Blinken ha comparegut davant els mitjans de comunicació per confirmar la cancel·lació del seu viatge a Pequín, perquè considera queper als assumptes que els funcionaris planejaven abordar en territori xinès. Alhora, ha reconegut haver estat en contacte amb el titular d'Exteriors xinès,, per recriminar-li l'"acte irresponsable" de sobrevolar el globus sobre territori estatunidenc, un gest que suposa unadel país, així com del dret internacional.

