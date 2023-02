Ramón Tamames, el desvari d'un exsavi d'esquerres

D'admirador de Cortés a elogis a José Antonio



La "bogeria" de Mas

L'economista(Madrid, 1933) és a un pas de confirmar que accepta la proposta del líder de, de ser el candidat a la presidència del govern espanyol en laque el partit ultra prepara. La seva previsió és confirmar-ho dimarts. A diferència del que passa al Parlament, el Congrés pot investir un cap de l'executiu que no sigui diputat. Avui dia, hi haurà molts lectors que no recordaran la figura de Tamames o en tindran un record llunyà. Però aquest home va ser durant uns anys un dels rostres de l'esquerra espanyola i del. Molt més que això: un delsde l'esquerra.El cas de Tamames no és únic, però té unes particularitats sorprenents. El presidentva dir ja fa anys que encara tenia temps d'espatllar la seva biografia. Es pot dir que Tamames ja fa bastants anys que la rebrega. Ara pot protagonitzar el colofó a una. Al preu, això sí, de liderar-la durant unes hores i de tenir, tal vegada per darrer cop, els focus al damunt.Ramón Tamames va entrar en la història un, en la primera revolta estudiantil massiva que va patir la dictadura. Durant uns dies, Madrid va ser una olla a pressió i el règim va quedar astorat. Una colla de joves, molts d'ells fills de famílies franquistes, van participar de les protestes i foren detinguts. Un d'ells era Tamames. Un altre,, qui ha seguit una evolució similar a la seva. Alguns mitjans han explicat que ha estat Sánchez Dragó qui ha animat l'economista a abraçar-se amb els de Vox.Tamames formava part aleshores d'unavinculada al PCE i liderada per, supervivent dels camps nazis i escriptor reconegut que anys després seria ministre de Cultura. Tamames coronaria una carrera acadèmica:, professor en diverses universitats i autor de nombrosa obra escrita, on brilla Estructura econòmica d'Espanya. A la mort de Franco, va esdevenir diputat peldei tinent d'alcalde del primer ajuntament democràtic de Madrid, ambd'alcalde. Era un polemista brillant, acaronat per tothom. El PCE se li va fer petit i el va abandonar el 1981. Va començar aleshores una involució cap a la dreta. Primer de manera suau, recalant al. Després, més acusada i darrerament accelerada.En els darrers temps, la deriva de Tamames ha anat en augment, fins al punt de convertir-se en uni de l'imperi espanyol, arribant a assegurar que el conqueridor va ser "un gran protector dels indígenes". Convertit en un gran apologeta de la conquesta d'Amèrica, ha amenaçat el president de Mèxic, López Obrador, de "dir-li quatre coses" si se'l troba. El revisionisme històric de Tamames no té fre i s'ha atrevit a elogiar el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera , de qui ha dit que "era un home extraordinari, tenia una visió regeneracionista". Amb el matís que un fet que el va perjudicar era l'actuació d'alguns pistolers falangistes...La situació a Catalunya el rosega i fins i tot ha escrit un llibre,, on diu coses com aquesta: "No estem en un sistema tribal en què les tribus se separen per tornar a l'etapa nòmada". En vigílies de la consulta del 9-N, va reclamar un 155 per "treure a Catalunya les potestats actuals". En una entrevista del 2014 , va explicar que va mantenir una trobada amb l'aleshores president Artur Mas arran del llibre esmentat. A la pregunta del periodistasobre si Mas "li havia donat la impressió d'estar boig", Tamames va dir que creia que en l'actitud del president d'anar cap al"sí que".Després de l'1-O, va negar als presos sobiranistes la condició de presos polítics: "Els presos polítics estan en una presó sense causa instruïda i sense advocats. Aquí tenen totes les garanties ". I sobre un possible acord que passés per recuperar un pacte fiscal, deia que "s'han acabat els temps dels privilegis feudals". Era el 2018 i Tamames, de qui deia que, això sí, "havia de concretar més".No sabem què queda en el Tamames d'avui aquell jove estudiant que, el febrer del 56, se la va jugar contra el règim i va tastar la presó. Però es pot suposar que la figura prometedora dels anys setanta i vuitanta no ha vist reconeguda la seva vàlua. En algun moment, laal brillant economista, al savi o al combatent antifranquista va perdre el contacte amb els corrents majoritaris del poder i l'opinió, i com succeeix a vegades, no ho va perdonar. La vanitat, potser més que l'afany de poder, va fer perdre l'oremus al professor que,, encara desitjós de ser el primer, es vol acomiadar amb l'última atzagaiada. Ni que sigui abraçat als hereus dels qui el van engarjolar.

