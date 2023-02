EUiA trenca amb els comuns i s'apropa a ERC

(EUiA) ha trencat amb elsi ha passat a orbitar a prop d', amb qui s'aliarà en les properes eleccions municipals en diversos municipis a l'espera de si es consuma també una coalició a Barcelona, segons ha avançatAl congrés d'EUiA d'aquest dissabte, el president d'ERC,, prendrà la paraula, juntament amb la líder de Guanyem i diputada de la CUP,. Lluny queda la imatge del congrés de 2016, quan qui va intervenir va ser Ada Colau, Pablo Iglesias i Alberto Garzón.Qui va ser el líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, ja va fer el salt a la candidatura d'ERC a les eleccions espanyoles de 2019. La direcció del partit va quedar en mans d'afins a Nuet i les relacions amb els comuns es van malmetre fins al punt de trencar-se el 2019. Amb el temps, EUiA s'ha anat apropant a ERC. La vuitena assemblea del partit comunista pretén consolidar la cúpula actual, ambal capdavant. L'organització compta amb un miler d'afiliats i al congrés hi ha convocats 200 delegats.A la trobada d'aquest dissabte, EUiA vol emplaçar les esquerres sobiranistes per "passar a l'ofensiva davant la sociovergència" que, diuen, s'acosta. Es dirigeixen a ERC i la CUP, però també als comuns, malgrat el distanciament. Avisen que després de les municipals seran habituals pactes entre Junts i el PSC i posen d'exemple les declaracions dei, que no ho descarten per a Barcelona.EUiA, segons afirma El Periódico, preveu aliances amb ERC en municipis importants, com. A, aniran amb Sabater, i tenen pendent decidir què faran a, on les enquestes no són favorables a Ernest Maragall.

