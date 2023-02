La jutgessa ofereix a una amiga de la víctima denunciar Alves per tocaments

El cassegueix el seu curs als tribunals. La jutgessa que porta el cas d'agressió sexual a la discotecadeha ofert a una amiga de la víctima demandar també l'exfutbolista per. Així ho ha determinat després d'escoltar aquest divendres diversos testimonis dels fets, que avalen al jutjat la versió de la noia.Segons ha relatat aquesta segona jove, Alves li hauria realitzat tocaments a la zona genital i del darrere. Malgrat la proposta de la, la dona ha refusat presentar aquesta denúncia per no restar-li importància al primer cas, investigat per una. La cosina de la primera dona, la víctima i denunciant, també ha relatat haver patit tocaments d'Alves en unEn paral·lel, diversos testimonis han avalat la versió de la noia que va denunciar l'agressió sexual per part d'Alves. Tots vuit han ratificat la seva declaració davant dels, en què explicaven la situació anterior i posterior als fets, que van passar en un lavabo del reservat de Sutton. Sis testimonis són treballadors o responsables de la sala, que van veure i atendre la jove després dels fets, mentre que dues són l'amiga i la cosina de la suposada víctima.Segons fonts jurídiques, els treballadors de la sala han explicat que va ser Alves qui va convidar les tres noies al seu reservat i va estar uns 20 minuts conversant i ballant amb elles. En un moment determinat Alves va entrar ali després ho va fer la noia. S'hi van estar un quart d'hora i suposadament va ser aleshores quan l'esportista la va obligar a mantenir, tot i que ell assegura que sí que ho van ser.Un cop passada la suposada agressió sexual en un petit lavabo annex al reservat, fora de la vista de lesi de la resta de la gent, la noia va voler marxar de la discoteca, però va explicar a les seves acompanyants i a responsables de la discoteca que l'exdefensa brasiler dell'havia violat. A partir d'aleshores es va activar el protocol contra agressions masclistes i es van avisar els Mossos d'Esquadra.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor