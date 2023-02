L'Espanyol esclata contra la Generalitat per la campanya amb el Barça

Hola, @gencat! 👋 Ens ha inspirat aquesta "nova campanya" 😜. Estem segurs que no ens heu avisat perquè sabíeu que aquests dies estàvem enfeinats. Hem fet algunes millores que segur que us agradaran. 😁#FeeltheColours, 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐭𝐰𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫𝐬 🙌 | #RCDE https://t.co/YuNPWY3QvR pic.twitter.com/v3k5anFuOe — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) February 2, 2023

L'respon a la campanyadeli la. En la iniciativa duta a terme per l’s’impulsa el vincle emocional entre el club blaugrana i Catalunya, fet que ha aprofitat l’Espanyol per retreure-li a la institució pública.Per fer-ho, el club blanc-i-blau reivindica ser un club de nom català a través de les xarxes socials. L’Espanyol ha ironitzat amb "ens ha inspirat aquesta nova campanya" en forma de tuit.. Això ha creat cert rebombori a les xarxes socials.. És fàcil trobar cartells i anuncis amb el #FeeltheColours per la ciutat de Barcelona, fet que ha ofès a un sector del club blanc-i-blau. L'Espanyol no ha desaprofitat l’oportunitat per fer algunes “millores”, segons diuen en el seu missatge.El vídeo "millorat" de l’Espanyol manté el hashtag i la idea original de combinar vídeos de Catalunya amb contingut del club, aquesta vegada amb històries blanc-i-blaves. Fins i tot, han creat un fil conductor a Twitter redissenyant la campanya inicial entre el club blaugrana i la Generalitat. De moment,

