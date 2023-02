Shakira bufa espelmes d'un pastís amb un Casio i un Twingo

Shakira i Gerard Piqué no han bufat espelmes plegats. Aquest 2 de febrer han celebrat els seus respectius aniversaris per separat després que la colombiana Rolex, Casio, Ferrari i Twingo. En forma de pastís, però.

Una reportera entrega a Shakira un pastís particular Foto: @shakira És el primer cop en 10 anys queno han bufat espelmes plegats. Aquest 2 de febrer han celebrat els seus respectiusper separat després que la colombiana anunciés la seva ruptura sentimental el passat mes de juny . Pel que es pot comprovar donant un ràpid cop d'ull als seus stories d'Instagram (on té 82 milions de seguidors), l'artista ha estat acompanyada d'alguns dels grans protagonistes de les últimes setmanes:En forma de, però.

Unaa Barcelona per fer-li entrega de tan particular regal. Segons ha detallat, la cantant l'ha rebut amb "entusiasme". Mostra d'això és que poc després ha penjat l'esmentada foto a les xarxes socials etiquetant la cadena com a mostra d'agraïment.Així doncs, la colombiana bufaràespelmes sobre aquest dolç amb la firma de Telecino, que porta de detalls imatges inspirades en el seu últim hit amb, que encara avui, gairebé un mes després del seu llançament, ési número 2 al món, només superada pel Flowers de la Miley Cyrus, també de desamor.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor