Quatre primers parcs eòlics a Catalunya després d'una dècada d'aturada total

Els nous projectes eòlics del 2023, en dades Your browser does not support the video tag. 1. Projecte els Barrancs Municipi: Vilalba els Arcs (Terra Alta)

Número aerogeneradors: 6 (3,83 MW de potència)

Potència total: 22,98 MW

Promotor: Naturgy

2. Projecte Punta Redona Municipis: Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca (Terra Alta)

Número aerogeneradors: 7 (3,83 MW de potència)

Potència total: 26,81 MW

Promotor: Naturgy

3. Projecte Solans Municipi: la Granadella i Llardecans (les Garrigues)

Número aerogeneradors: 20 (2,2 MW de potència)

Potència total: 44 MW

Promotor: Eolia

4. Projecte ampliació la Collada Municipi: el Perelló (Baix Ebre)

Número aerogeneradors: 2 (3,75 MW de potència)

Potència total: 7,5 MW

Promotor: Syidis

5. Projecte Lo Vedat del Pany Municipi: Duesaigües i Riudecols (Baix Camp)

Número aerogeneradors: 6 (diverses potències)

Potència total: 27M MW

Promotor: Esbrug

6. Projecte Tres Termes Municipi: Batea i Vilalba dels Arcs (Terra Alta)

Número aerogeneradors: 8 (3,75 MW de potència)

Potència total: 30 MW

Promotor: Naturgy



Fregant els 1.400 MW de potència eòlica

És possible complir els objectius de renovables?

Catalunya pot tancar el 2023 amb unes 1.450 MW de potència eòlica, menys del 28% de l'objectiu del 2030. També s'està molt lluny dels percentatges d'energies renovables de la llei de canvi climàtic

Cinc nous parcs amb declaració d'impacte ambiental favorable

Un pla territorial per distribuir les instal·lacions d'energia renovable

ha viscut una autènticaen la implantació d'. Des de l'estrena d'una les Garrigues, en tota una dècada només s'ha instal·lata Pujalt (l'Anoia) en el marc d'un projecte comunitari.La situació començarà a canviar a curt termini amb la, amb una potència conjunta de. Tanmateix, la connexió a la xarxa d'aquests projectes continuaran deixant molt lluny Catalunya del seu objectiu: només arriba alque es va proposar tenir a punt l'any 2030 per tal d'assolir la neutralitat climàtica a mitjan segle.Catalunya té quatre parcs eòlics a punt d'estrenar. L'obra està finalitzada i, en alguns casos, ja tenen el permís provisional per operar en proves. Segons fonts del, els permisos definitius podrien concedir-se les setmanes o mesos vinents. Sigui com sigui, els 35 nous aerogeneradors començaran a aportar energia renovable a la xarxa a curt termini.Dels quatre projectes, el més gran està ubicat a, precisament la comarca on es va inaugurar el darrer parc eòlic el 2013. Situat entre la Granadella i Llardecans, està format peri una potència total deTambé es podran connectar a la xarxa els parcs de Barrancs i Punta Redona, dos projectes impulsats per Naturgy a laque sumen 13 aerogeneradors ide potència. Es tracta dels dos projectes de les denominades zones de desenvolupament prioritari. Un pla promogut pel tripartit l'any 2010 i que no s'havia desenvolupat.El quart projecte consisteix en l'ampliació del parc de la Collada al Perelló, ambde 3,75 MW de potència unitària. D'aquesta manera, la instal·lació de la comarca delarribarà als 10,5 MW.Els quatre projectes aportaran conjuntament una potència de 101,29 MW. Quan entrin definitivament en servei, CatalunyaA la segona meitat del 2023, segons recull el blog de Jaume Morron , gerent de l’Associació Eòlica de Catalunya, es podrien connectarque sumarien 57 MW més. El primer és Lo Vedat del Pany, entre els termes de Duesaigües i Riudecols (), amb sis aerogeneradors. Inicialment, havien de ser 17 molins i 42 MW, però la declaració d'impacte ambiental va obligar a reduir-ne l'abast fins al 27 MW.L'altre projecte és el Tres Termes, que conjuntament amb els Barrancs i Punta Redona, són els tres únics del pla del tripartit que acabaran sent una realitat. També situat a la, està format per vuit aerogeneradors que sumen 30 MW de potència.Tots els projectes que podrien entrar en servei el 2023 (veure mapa) estan ubicats a leso a les comarques del sud del Camp de Tarragona i de Ponent.La represa després d'una dècada d'aturada eòlica no amaga que Catalunya està molt lluny dels objectius marcats. En el supòsit que es tanqui el 2023 amb uns 1.450 MW de potència instal·lada, només representaria unde la xifra que marca per al 2030 la Prospectiva Energètica de Catalunya Es tracta d'un document elaborat per l'per marcar el full de ruta per assolir la neutralitat climàtica el 2050 i abandonar el model català basat en les energies fòssils i nuclears. Per aconseguir-ho, marca enque haurien d'estar en funcionament el 2030. Per, l'associació que agrupa les empreses del sector, serien necessaris 543 MW nous cada any en el període 2024-2030, fet que ara mateix sembla poc realista.Des d'Acció Climàtica es recorda que l'horitzó que marca la Prospectiva Energètica de Catalunyasinó un full de ruta per aconseguir la neutralitat climàtica. En aquest sentit, fonts del departament assenyalen aque l'únic objectiu real el marca la llei de canvi climàtic : un(i un 100% a mitjan segle). De nou, la diferència entre la realitat i els plans és molt notable, ja que eli el 2021 va baixar fins al 18%.Hi haque ja han rebut la declaració d'impacte ambiental favorable, entre els quals el primer de l'Alt Empordà –Galatea- i tres a la. En canvi, el Muntanya de Burgans 2, a la Ribera d'Ebre, ha estat descartat pel seu impacte ambiental.A partir d'aquí, continua un llarg procés de tramitació que inclou els darrers passos per aconseguir el permís ambiental, l'energètic, l'urbanístic i, finalment, la llicència d'activitat. Tot plegat, fa que segons el Departament d'Acció Climàtica, cap d'aquests parcs pugui ser una realitatEs tracta d'instal·lacions que ja estan regides pelque vol reduir l'oposició dels municipis afectats. En aquest sentit, obliga a tenir l'i acreditar. En el cas del Galatea, a la Jonquera, ja s'ha anunciat un sistema de microfinançament a veïns i empreses de la comarca a partir dels 500 euros.Els nous projectes tenen. Es passa dels 2-4 MW dels actuals al voltant dels 5,5 per molí."Les”, amb aquesta contundència s'expressen les fonts d'Acció Climàtica consultades per. Però també són conscients de laque desperten entre una part de la societat, especialment a les zones on s'implanten.A banda dels canvis que inclou el nou decret de renovables per fomentar l'acord i la participació local, el departament està redactant un. Un document que aposti per la distribució de les instal·lacions i per marcar criteris adaptats a cada comarca.El pla, que no serà realitat abans del 2024, comptarà amb el suport de laque, a banda de participar en la seva redacció, ha de dinamitzar projectes de renovables a cada territori. A més, es busca fomentar acords de compensació entre comarques productores i consumidores d'energia en el marc de la Taula de Diàleg Social de les renovables

