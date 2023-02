Temps per aquest dissabte: Sol i tranquil·litat

Temps per aquest diumenge: preludi de la davallada

S'acaba la setmana de l'estabilitat meteorològica a. Dissabte i diumenge es mantindran fidels als dies laborables i es caracteritzaran per laal cel del país. Si bé,aquestes 48 hores de sol i temperatures suaus, ja que el dilluns arribarà amb precipitacions i una davallada generalitzada de les temperatures.Tot i la tranquil·litat del cap de setmana, tant dissabte com diumenge estaran marcats per una, el qual comportarà un contrast de les temperatures entre les hores de llum i la nit. Sigui com sigui, el cel romandrà blau i obert, amb l'excepció d'alguns núvols baixos a punts del litoral, com eli elSí que hi haurà vent. Bufarà de component nord al, entre moderat i fort. A les, d'altra banda, bufarà el mestral. Ai al nord del, persistirà tot el dia. A la resta del territori, de nou, calma absoluta. Pel que fa a la temperatura, es donarà "l'", amb grans diferències entre el dia i la nit.El diumenge serà una reedició del dia anterior, amb la lleugera diferència que, sobretot a Ponent. A final del dia, també començaran a fer acte de presència alguns bancs de núvols prims al terç nord del país; així com núvols baixos a lesi a, més densos i extensos a l'. Tot i això, no es preveuen precipitacions.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor