Dimiteix una membre del secretariat nacional de l'ANC

Mala maror interna a l'ANC., membre del secretariat nacional, ha dimitit del càrrec arran de la polèmica per la llista cívica que es planteja impulsar l'entitat independentista. Segons ha avançat El Món i ha confirmat, Batalla ha anunciat aquest dijous que deixa el seu lloc. La decisió arriba en ple debat intern sobre com avançar en relació amb la, una de les propostes estrella del full de ruta de l'entitat i que no acaba de generar consens.Fa pocs dies, el secretariat va tombar la proposta de la direcció, encapçalada per, de crear un grup de treball específic sobre aquesta llista, que s'hauria d'articular de cara a les properes eleccions al Parlament. La votació va dividir per la meitat el secretariat. 28 secretaris es van decantar pel grup de treball, però 29 hi van votar en contra. El debat sobre la llista cívica, però, continua obert i es farà a través de comissions, assemblees territorials i les bases.En els darrers mesos, la presidenta de l'ANC ha anat brandant la proposta d'aquesta llista cívica, al marge dels actuals partits independentistes i encapçalada per "" per "fer la independència". La proposta, i com s'articula, no genera unanimitat dins del secretariat de l'ANC, que va ser escollit fa menys d'un any. Fonts de l'ANC relativitzen la dimissió de Batalla i ho emmarquen en una "decisió personal". "El debat és intens i això provoca postures i decisions personals que respectem", assenyalen des de l'entitat. En una entrevista del desembre, Feliu detallava aalgunes de les característiques de la llista cívica i assegurava que hi ha interès entre les bases independentistes. "Estem esperançats, perquè la gent ens diu que és una bona idea", afirmava la presidenta de l'ANC. La llista, que naixeria en resposta a l'immobilisme dels actuals partits en clau independentista, no seria "contra els partits", sinó "a favor de fer la independència".

