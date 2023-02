El municipi que escalfarà el 95% del poble amb biomassa forestal

Donar servei al polígon industrial

Interior de la caldera de biomassa de Sant Pere de Torelló. Foto: Gerard Vilà

2,3 milions d'euros de cost

Arribar al 100% d'energia renovable

fa un pas més enllà en el consum d'. L'actual central tèrmica compta actualment amb dues calderes de biomassa, una de les quals funciona com a reforç perquè ha quedat envellida.deperò, aquesta antiga instal·lació se substituirà per una de, ja que el 95% dels seus habitants es podran escalfar amb aquesta font energètica renovable. en el que és ja un exemple i un referent de l'ús d'aquest combustible a Catalunya . Fa uns anys van convertir una central tèrmica en una de generació d'energia a partir de biomassa 100% forestal. Des d'aquest punt, una complexa xarxa de tubs distribuïa la calor a bona part del poble. Amb la nova caldera, però,i llevat d'algunes cases de pagès, la resta d'habitants de Sant Pere de Torelló comptaran amb la possibilitat d'escalfar-se amb aquest sistema.Sant Pere de Torelló és unr. No només per tenir un pla de transició energètica molt ambiciós, sinó per disposar de la. Un sistema que va començar el 1992 alimentant només 100 domicilis i que ha viscut successives ampliacions. Aquestes xarxes per a calefacció i aigua calenta són comunes al centre i nord d'Europa, però a Catalunya són excepcionals.Però els avantatges de la nova caldera no acaben aquí. De moment,de l'energia que es generarà amb l'estella de la nova caldera un cop estigui en funcionament.De fet,, però amb la nova que s'instal·larà el 2024, dues de les grans companyies podran generar vapor amb l'energia de la biomassa pels seus processos productius.D'aquesta manera, fet que els permetrà no dependre del preu volàtil d'aquest combustible fòssil i, alhora, una millora ambiental amb energia renovable.I és que la millora des d'un punt de vista de sostenibilitat és evident. Actualment, Sant Pere de Torelló ha aconseguit arribar a un 23% de reducció de CO2 respecte a l'època en què no hi havia calderes de biomassa. Ara,, un fet queLa nova caldera. Amb els anys la instal·lació ha quedat obsoleta i ara només actua de reforç de la caldera principal, especialment en moments d'especial demanda com és l'hivern.La novadels quals 1,5 els assumiràla. Es tracta del màxim a què es podia aspirar, gràcies al fet que la qualificació del projecte va rebre una nota de 100 punts sobre 100., que combinarà amb retorns per part d'Hisenda de l'IVA de l'aigua. Fàbrega ha assenyalat que al consistori li costarà poc més de 200.000 euros.Tot plegat, explica el batlle de Sant Pere, farà quei al seu polígon industrial, ja que aquesta font d'energia sostenible a la qual tindrien accés actuaria com a reclam.Des de la Diputació de Barcelona expliquen quei recorden que han destinat 117 milions d'euros a la transformació verda i a l'ús d'energies renovables , amb diferents partides. En aquest sentit, les calderes de biomassa s'emporten el 22% d'aquesta inversió.La biomassa amb la que s'escalfa Sant Pere de Torelló prové dels boscos del voltant, adel municipi. Cada any consumeixen l'excedent de fusta d'unes 350 hectàrees de bosc.Per altra banda, el municipi ha impulsat recentment una comunitat energètica amb els veïns per instal·lar plaques solars al màxim de cobertes possibles. L'objectiu és que, en, tota l'energia que es consumeixi al poble sigui d'origen renovable.

