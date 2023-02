Les dades del pressupost del 2023: en què gastarà la Generalitat els 41.000 milions?

Com ha evolucionat el pressupost total de la Generalitat i les seves inversions?

Com es reparteix el pressupost per conselleries?

Com es reparteix el pressupost per polítiques de despesa?

Elssuperaran per primer cop la barrera dels 40.000 milions d'euros. En concret, l'últim pressupost de les retallades va ser el del 2014, amb 26.065 milions, però, des de llavors, s'ha elevat la despesa fins als 41.025 milions, uni clarament per damunt dels 30.724 milions del 2010, abans que les tisores arribessin a les finances públiques. Aquestes són les dades del projecte que ha arribat aquest dijous al Parlament de la mà de la consellera d'Economia i Finances, Natàlia Mas , tot i que, si no es tenen en compte els, el pressupost queda en 39.839 milions. Les, però, queden encara lluny dels nivells previs a la crisi.El Departament deés el que s'emporta una major part del pastís pressupostari, amb 11.636 milions. Si no es tenen en compte els fons europeus i les partides temporals (els quals van ser més elevats el 2022), l'augment és de l'11% respecte els anteriors comptes, uns 1.128 milions, però, si es computa tot, l'increment quedaria en 465 milions. El segon departament en pressupost és el d', amb 6.960 milions, molt per davant de, en tercer lloc, amb 3.470 milions.En termes absoluts, aquestes són també les tres conselleries que més han augmentat la despesa prevista, però, en termes relatius, l'ordre varia. En aquest cas, és la d', un 26,8%, si bé és encara la segona amb menys volum. El segon increment percentual més elevat és el de, amb un 23,9%, seguida d', amb un 19,9%. L'únic departament que perd recursos és el de(-9,6%), tot i que això es deu al descens dels fons europeus, ja que, si no es tenen en compte, tindria augment del 5,7%.Aquestes quantitats no tenen en compte els programes temporals i les despeses s'han reorganitzat amb el canvi de GovernUna altra manera habitual d'analitzar el pressupost és per programes de despesa, la qual permet filar més prim. La, un percentatge lleugerament inferior al 74,6% dels comptes del 2022 a causa de l'augment d'altres partides com les de suport econòmic i a la. I de nou, salut i educació s'enduen les principals quantitats, seguides de, seguida de prop per, que supera els 3.000 milions.En termes comparatius amb l'any passat, creixen força a nivells absoluts els recursos destinats a-només per darrere dels tres grans àmbits socials-. Percentualment, però, l'increment és rellevant sobretot en(+38%),(+24%),(+21%),-bàsicament, la CCMA- (+16%) i(+16%). En tot cas, sorprèn que, malgrat l'augment general,i ordenació del territori. En concret, els recursos per a habitatge es redueixen de 749 a 562 milions i els d'ordenació i promoció del sòl, de 179 a 49 milions. La previsió de nous habitatges socials iniciats passa de 2.700 a 2.000. L'executiu defensa que això es deu a la caiguda dels fons europeus, en part destinats a aquesta matèria.Aquestes quantitats inclouen tots els recursos, també els temporals i fons europeusEn tot cas, aquest projecte de pressupostossubscrits primer amb els comuns i, després de setmanes de negociació, finalment també amb el PSC . Els canvis incorporats en els respectius pactes s'inclouran via esmenes durant la tramitació parlamentària, cosa que pot fer variar totes aquestes xifres. Elsacordats amb En Comú Podem, per exemple, no es computen al text presentat i el gruix dels nous ingressos que permeten els augments de despesa arriben per per les noves bestretes deli la liquidació d'anys anteriors, amb 4.304 milions més, mentre que els recursos per impostos propis i cedits només creixen en 279 milions.Malgrat que els objectius d'estabilitat pressupostària estan encara suspesos, l'objectiu de la Generalitat amb aquests pressupostos ésen 1,3 punts, fins al 32,7% del PIB, i acabar amb undel 0,3%. Pel que fa als, el nombre de places augmenta fins a 282.887, unes 6.886 més que el 2022, tot i que també se n'estabilitzen 5.369 que eren temporals. Entre aquests dos grups, l'àmbit educatiu és el que guanya més professionals estructurals (6.804), seguit del de salut (4.300).

