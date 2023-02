Collboni promet «una estratègia» a Barcelona perquè «tornin empreses que van marxar amb el procés»

El cap de llista del PSC a les properes eleccions, Jaume Collboni, assegura que si surt alcalde de Barcelona teixirà. Sense concretar noms de companyies que li preocupin especialment, el candidat socialista ha reivindicat que això representa "un element simbòlic" que considera important reconduir.En el mateix sentit, ha insistit que ara que hi ha pressupostos a la Generalitat, i que es contempla estudiar la transformació de l'aeroport, Collboni ha refermat la seva voluntat que s'ampliï. I ha defensat que l'Ajuntament hauria d'estar pressent en les trobades de seguiment entre administracions i agents implicats en l'evolució de la infraestructura. En aquest sentit, ha estat clar a l'hora de reivindicarEn un cicle de converses amb els alcaldables organitzada per l'entitat 22@ Network, Collboni ha compartit escenari amb l'advocat i polític Miquel Roca, que ha demanat al candidat socialista que "Barcelona ha de ser la capital del respecte". En aquest sentit, l'alcaldable del PSC s'hi ha mostrat plenament d'acord i ha relligat aquesta petició amb una de les bases del seu discurs, que és "la ciutat vol dir pacte". En aquesta línia, en referència a Colau i la resta dels seus contrincants a les eleccions, Collboni ha apuntat que, tant amb entitats veïnals com amb empreses. Estirant el fil, ha posat en dubte que un alcalde independentista, o una alcaldessa amb suport independentista, pugui esdevenir una figura de consens.Per contra, si bé ha apuntalat la moderació socialista durant la major part del seu discurs i la reivindicació del futur de la ciutat de negocis amb l'accent posat en el sector tecnològic, també ha allargat la mà a les limitacions de sectors amb poc control. En aquest sentit, ha defensat els actuals topalls a les places turístiques. El nombre actuals d'allotjaments permesos "és òptim", ha insistit. I també ha defensat frenar l'expansió de models com les VTC d'Uber, Cabify o Bolt . Perquè empitjoren les condicions laborals i poden apujar preus a la ciutadania, al marge del taxi.Arriba un dia després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, li retragués que la va "decebre" saber el motiu de de la renúncia de Collboni a les seves responsabilitats de govern, que va ser la preparació de la campanya electoral socialista, a quatre mesos dels comicis. "Si tots els alcaldes, alcaldesses i regidors de Catalunya féssim el mateix què passaria?", va etzibar la màxima representant del consistori. En la seva intervenció, en canvi, Collboni ha evitat comentar la seva sortida del govern municipal o respondre a la pregunta oberta de la seva exsòcia.

