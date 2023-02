El Banc Santander aconsegueix un benefici rècord en plena crisi per la guerra d'Ucraïna

El, en plena crisi per la guerra d'Ucraïna -que va suposar una forta inflació a l'estat espanyol i la resta d'Europa- un 18% més en euros corrents pel que fa a 2021, gràcies al fort creixement de l'activitat comercial, una bona qualitat dels actius i el control de costos. En el quart trimestre estanc, el benefici atribuït va ser de 2.289 milions d'euros, un 1% més en euros corrents que en el mateix període de l'any anterior.la qual cosa suposa una taxa fiscal efectiva del 29%, segons ha informat aquest dijous l'entitat. "2022 ha estat de nou un any molt bo per al Santander: augmentem la base de clients de forma rendible i vam mantenir un balanç molt sòlid. Gràcies a això, el benefici per acció ha augmentat un 23% i el dividend en efectiu per acció, un 16%", ha destacat la presidenta de Banc Santander,Segons ha explicat l'entitat, l'escala, la diversificació i l'orientació comercial del grup donen com a resultat un any "sòlid", amb un augment de set milions en el nombre de clients, fins als 160 milions; un increment d'ingressos del 12%, fins als 52.154 milions d'euros, i un augment del benefici abans de provisions (marge net) del 13%, fins als 28.251 milions. Així mateix, el banc ha ressaltat que el balanç s'ha mantingut "sòlid", amb una ràtio de capital CET1 fully loaded per sobre del 12% al tancament d'any, en línia amb el seu objectiu.El consell manté per 2022 la seva intenció de retribuir als accionistes amb entorn del 40% del benefici ordinari, distribuït aproximadament a parts iguals entre dividends en efectiu i recompres d'accions.amb un objectiu d'increment dels ingressos a doble dígit; un RoTE per sobre del 15%; un cost de risc per sota de el 1,2%; una ràtio d'eficiència d'entre el 44% i 45%, i un CET1 per sobre del 12%. "Tot això, d'acord amb el consens macroeconòmic actual", assenyala.

