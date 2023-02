La desaparició de Google: «El model de negoci quedarà destrossat en un any o dos»

és la "nova" eina d'que s'ha fet viral gràcies a la seva capacitat de donar respostes encara més treballades que un simple cercador. No és perfecta i té alguns inconvenients , però els grans resultats que demostra obren la porta a una multiplicitat d'aplicacions que podrien millorar la societat mundial. I lesho saben.La preocupació és real, tal com demostren les darreres declaracions de, el creador del correu electrònic de Google,. "", ha piulat a Twitter. "L'IA eliminarà la pàgina de resultats del motor de cerca, que és on es genera la major part dels diners", ha analitzat. "Fins i tot si es posen al dia amb l'IA,", ha acabat.La tesi deés que Google -i també la competència- haurà de substituir la barra de cerca per una IA que completi automàticament els dubtes dels usuaris a mesura que escriuen. Els motors de cerca es veuran substituïts com va passar amb lesamb aquests. De fet, assegura que, l'empresa propietària de Google, ja ha començat a treballar per innovar i transformar el seu cercador.

