Tot allò que han acordat exactament Govern i PSC als pressupostos... i el que no ha pogut imposar Illa

L'acord del Govern amb els comuns ja era molt extens en l'apartat verd, però, així i tot, el subscrit amb el PSC també inclou diverses partides en aquest camp. En l'àmbit energètic, destaca l'increment del 50% en les ajudes per instal·lar fonts de producció d'energia renovable per a l'autoconsum (fins als 180 milions) i la incorporació de 75 persones per accelerar la tramitació d'aquests projectes, 54 milions per al programa Barris per rehabilitar edificis per a la millora de l'eficiència energètica, 25 milions per a l'Energètica pública -ja incorporats en el pacte amb els comuns-, 5 milions per descarbonitzar la indústria química de Tarragona i l'establiment d'incentius a les renovables i suport financer de l'ICF.



Quant a medi ambient, el text inclou 60 milions per a promoció de la biodiversitat i qualitat de les masses d'aigua de rius i llacs, 40 milions en dos anys en subvencions al món local per a projectes d'adaptació al canvi climàtic, 12 milions en subvenció a per a infraestructura verda municipal i per a gestió de boscos, 5 milions per a la millora d'infraestructures viàries en àrees rurals i de muntanya i 4 milions per a subvencions a projectes de recuperació de la qualitat ambiental de rius.



Finalment, en matèria d'aigües, les partides són més elevades, però majoritàriament plurianuals. Es tracta de 260 milions fins al 2030 en una nova planta de regeneració d'aigua del Besòs, 200 milions fins al 2027 per millorar les estacions de tractament d'aigua potable de la conca del Besòs i del Llobregat, 165 milions per a l'ampliació de la dessaladora de la Tordera, 120 milions en 5 anys per doblar el volum d'aigua regenerada a Catalunya (fora de l'AMB), 22 milions per a modernització de regadius -i línia de finançament específica de l'ICF-, 2 milions per millora de gestió del risc d'inundacions i 100.000 euros per a un estudi sobre la dessaladora del Foix.