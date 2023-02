Beyoncé escull Barcelona per fer-hi un concert de la nova gira

La cantant Beyoncé actuarà a Barcelona aquest 2023. Ho farà el dijous 8 de juny a l'Estadi Olímpic com a part del "Renaissance World Tour", segons ha publicat aquest dimecres a través de la seva pàgina web. Serà la seva única aturada a l'Estat. Es tracta de la gira de presentació del seu darrer àlbum, "Renaissance", el setè de la seva carrera, que va publicar el 29 de juliol del 2022 després de sis anys en blanc.



Encara no es coneix la data en què les entrades sortiran a la venda ni el preu al qual estaran disponibles. El que és segur és que s'exhauriran ràpidament, ja que la superestrella no actua a l'estat espanyol des del 2016.

El tour començarà ael. A més del seu pas per Barcelona, actuarà a. Fora d'Europa, continuarà la gira per múltiples ciutats delsi elentre els mesos d'agost i setembre.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor