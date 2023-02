El bicing metropolità ja pedala: tot el que cal saber de l'AMBici

On funciona l'AMBici?

Quantes estacions hi ha en funcionament?

On s'acabarà desplegant l'AMBici?

I el calendari de desplegament?

Quan estigui al 100% quantes bicis hi haurà?

Totes les bicis seran elèctriques?

I com se sap quanta bateria resta?

Les bicis de l'AMBbici són 100% elèctriques. Foto: AMB

El servei estarà integrat amb el Bicing de Barcelona?

On estaran les estacions de transferència amb el Bicing?

Quina tarifa tindrà l'AMBici?

Com serà l'abonament?

Hi haurà un abonament conjunt amb el Bicing?

Quina inversió ha suposat l'AMBici?

L'ja disposa del seu propi bicing. El nou AMBici –que agafa el relleu de la prova realitzada amb el sistema e-Bicibox- va arrencar aquest dilluns. Ho fa, però, a mig gas. De moment, funciona eni “progressivament” s'estendrà als. El sistema no és compatible amb el, però hi haurà set punts de transferència, encara no actius.A continuació, totes les, el nou sistema dede l'àrea metropolitana.El passat dilluns 30 de gener es va estrenar a: Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, el Prat de Llobregat i Sant Just Desvern.55 estacions ambactives. Consulta-les en aquest mapa L'AMBici arribarà a uns. A banda d'on ja funciona actualment, ho farà també a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels.Fonts de l'AMB afirmen que serài que es completarà en els. Està previst donar més detalls en una roda de premsa el 9 de febrer.El servei tindràen 236 estacions. Per comparar-ho: el Bicing de Barcelona té unes 7.000 bicicletes, de les quals 2.000 són elèctriques.Sí, el. La meitat de les estacions tindran punt de recàrrega, mentre que la resta seran energèticament autònomes per poder fer anar el sistema d'ancoratges mitjançant plaques fotovoltaiques.Les bicicletes estaran geolocalitzades per satèl·lit i connectades digitalment amb el telèfon mòbil dels usuaris. D'aquesta manera, qualsevol persona que en faci ús podrà controlar des del seu, així com les estacions d'aparcament més properes per deixar-la.No, són serveis independents i. Per facilitar la intermodalitat hi haurà, però encara no n'hi ha cap d'activa (la majoria són en municipis on encara no hi ha el servei).A l’–Ciutat de la Justícia, Riera Blanca i Collblanc;–campus de la UPC i barri de la Pau-;–Baró de Viver- i–Zona Universitària-.Durant el 2023, l’AMB farà unade 25 euros l’any per abonament, que permetrà 30 minuts d'ús gratuït per cada trajecte. Després dels 30 minuts gratuïts, costarà 0,50 euros cada 30 minuts.A partir del 2024, l’abonament tindrà un cost de 40 euros anuals, amb els primers 30 minuts a un preu de 0,15 euros. Després dels 30 minuts inicials, costarà 0,50 euros cada 30 minuts.Els usuaris que vulguin emprar la, la podran adquirir per un cost de 6 euros. En cas d'usar el servei amb l’, serà gratuït.Sí, s'han creat diversosamb un cost anual entre els 53 i els 65 anys i un pagament per ús en funció del temps. Estaran disponibles a partir del març.L'AMBici ha suposat unaa l'AMB i el gestiona Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Acaba de rebre una subvenció de 7 milions d’euros dels fons europeus Next Generation.

