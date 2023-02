L'equip independentista de la Cambra ja té molt avançada la candidatura a la reelecció

Les estratègies del "front d'ordre"

L'que governa laja té molt avançada la composició de la seva candidatura a lesque se celebraran previsiblement a partir de la. Segons fonts camerals, la gent procedent d'ja té clar quins seran la major part dels seus candidats a lesdel ple, que és qui ha d'escollir el nou president o presidenta.La decisió del Departament d'Empresa i Coneixement de traslladar al setembre les eleccions a les cambres catalanes -previstes per al maig o juny- no ha alterat els plans de l'equip de Mònica Roca, l'actual presidenta . Ja fa temps que un grup de membres del nucli independentistaper tancar una candidatura que surti amb possibilitats de victòria. Cal dir, però, que es tracta de persones que no pertanyen a la cúpula de l'executiva, ja que en l'entorn de la presidenta es vol preservar al màxim la institucionalitat i que els actuals gestors es concentrin tan sols en el govern de la casa.En aquest sentit, ni s'ha parlat ni es parlarà a curt termini de candidats a la presidència, ja que les eleccions són directament a membres del ple., repeteixen aquests dies membres de la Cambra, que recorden que l'empresari va liderar una llista a les eleccions del 2019, però ell no va ser elegit membre del ple. D'aquesta manera, encara que la seva candidatura s'hagués imposat, no hagués pogut arribar a la presidència.La llista independentista -que no ha decidit encara si emprarà de nou la marca Eines de País- vol aplegar un ventall ampli de candidats, però que estiguin aglutinats entorn la idea que "la millor política econòmica per Catalunya seria". Aquesta és una de les frases que Mònica Roca ha repetit en les seves intervencions públiques i es considera el pal de paller ideològic de la candidatura. De moment, Roca continua sent un nom avaluat per continuar a la presidència si és reelegida al ple. Ella, però, insisteix molt en la necessitat dede responsabilitat. Un altre nom amb molt de pes és el de l'empresari, vicepresident de la casa. Tots dos, això és segur, aspiraran a ser membres del ple.A hores d'ara, encara és unaquines altres candidatures competiran amb la llista sobiranista. Des de la Cambra sempre s'ha cregut que es conformaria una gran llista de les forces tradicionals que sempre havien governat la corporació, amb un fort suport de les organitzacions empresarials. Però a aquestes alçades, la "llista d'ordre" es desconeix. No serà fàcil consensuar un grup de noms que tingui al darrera el gruix dels sectors econòmics, on les discrepàncies històriques entre Foment del Treball i Pimec són sempre un element a tenir en compte.En aquests moments, entre els grups econòmics crítics amb la gestió de la junta independentista s'obre pas la possibilitat de no presentar una candidatura amb un presidenciable, sinó evitar la imatge d'una-que sempre pot motivar una participació que beneficiaria l'actual junta- i intentar presentar candidats a les 52 vocalies. Només en cas que Eines de País perdés la majoria absoluta al ple, s'intentaria aleshores una suma alternativa.

