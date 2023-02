Junts ofereix «estabilitat institucional» a Aragonès si s'allunya del PSC

si es recupera la unitat de l'independentisme i es deixen de fer "esforços" per pactar els pressupostos de la Generalitat amb el. Aquest és l'oferiment que ha enviat per carta el secretari general de, al president. "Junts pot aportar l'estabilitat institucional que necessita el país si es recupera la unitat estratègica de l'independentisme, es fa front comú a Madrid i es replanteja laper convertir-la en una negociació bilateral amb l'autodeterminació i l'amnistia com a únics punts de l'agenda, i la garantia imprescindible d'un relator independent", sosté Turull en un moment en què el Govern ja està ultimant els detalls per pactar els comptes amb els socialistes Junts també ha format part de les negociacions pels pressupostos amb el Govern, però en cap moment hi ha hagut la possibilitat real d'arribar a una entesa. S'han arribat a una cinquantena d'acords sectorials per valor de, però les diferències en política fiscal han estat decisives. El cert, en tot cas, és que l'ambient entre la formació dei dei ERC no és el millor, precisament, des que els primers van decidir, en una consulta a la militància a principis d'octubre, abandonar l'executiu. El motiu principal van ser les discrepàncies sobre el full de ruta del procés i la creació d'una direcció estratègica que, malgrat aparèixer en l'acord de legislatura signat el 2021, en cap moment es va posar en marxa.

