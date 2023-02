El Govern i el PSC tanquen un acord pels pressupostos de la Generalitat

Illa: "No és un acord de legislatura"

Quan s'aprovaran definitivament els pressupostos?

Acord tancat després de mesos de negociacions i una última setmana marcada per la incertesa. Finalment, eli els'han posat d'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2023. La marató de reunions dels últims dies han servit per desencallar els serrells pendents -marcats pel, eli el futur de l'aeroport del Prat-, de manera que finalmenthan pogut rubricar l'acord. La formalització tindrà lloc aquesta dimecres a la tarda al Palau de la Generalitat L'entesa està dividida en dues parts: una de tècnicament pressupostària i una altra sobre grans infraestructures. En aquest últim apartat -tots dos es poden consultar al final de la notícia- s'hi inclou "completar els processos" per impulsar el Hard Rock en el primer semestre del 2023, la "modernització" -que no ampliació- de l'aeroport del Prat i l'execució del Quart Cinturó al. Poc abans de fer-se públic l'acord,ha demanat a Aragonès que s'allunyés dels socialiste s i li ha ofert, en aquest sentit, "estabilitat institucional" relacionada amb reformular el procés.Com queda formulada exactament cada qüestió si s'entra al detall de l'entesa? Pel que fa al centre recreatiu i turístic del Camp de Tarragona, el compromís és aquest: "Completar els processos relacionats amb l'inici del projecte, prèvia aprovació definitiva del pla de desenvolupament, durant el primer semestre del 2023, i mantenir la disponibilitat dels terrenys per part de la societat, com a pas previ a l'evolució del projecte". De moment, el Govern ha tombat el component ambiental de la iniciativa, que es troba frenada. Aquest mateix dimecres, per exemple, la plataformaanunciarà mobilitzacions en contra del projecte, que compta amb el suport dels principals ajuntaments del territori.En el cas de l'aeroport del Prat, aquesta és la fórmula escollida per l'acord: "Acordar, durant el 2023, amb el govern espanyol una comissió tècnica que permeti acordar el nou model aeroportuari que necessita Catalunya amb l'objectiude transformar l'aeroport del Prat perquè guanyi capacitat i esdevingui un. Aquest haurà de permetre la seva modernització amb respecte a la biodiversitat, a la convivència a veïns i veïnes i a les directives ambientals europees, posant especial cura en la preservació de l'espai natural protegit del Delta del Llobregat i perquè, sense apriorismes, es treballi tècnicament per cercar el consens necessari i facilitar el desenvolupament d'un model aeroportuari en què el Govern formi part de la governança i que permeti la connexió amb alta velocitat ferroviària dels aeroports deper a millora competitivitat i garantint el consens territorial". La paraula ampliació ha quedat descartada, perquè el projecte per posar-la en marxa va fracassar el 2021.El primer secretari del PSC ha comparegut a les nou del matí des del Parlament. Ha arrencat traient pit per la "responsabilitat" que, segons ell, desprèn l'aprovació dels comptes sent el primer grup de la cambra i el principal partit de l'oposició. Al mateix temps, però, ha volgut clarificar en tot moment que no es tracta de res més -i res menys- que una entesa pressupostària. Ha indicat, en aquest sentit, que continuarà amb el seu projecte de "Govern alternatiu", un mecanisme pensat per arribar a Palau la propera legislatura. Una legislatura que ara disposa de més recorregut, en la mesura que Aragonès téper arribar almenys fins al, un any abans que s'hagin de celebrar eleccions al Parlament.El Govern, segons va detallar aquest dimarts la seva portaveu,, també circumscriu qualsevol entesa a l'àmbit dels comptes. Els comuns, amb qui l'executiu va tancar una entesa al desembre, estaven informats del contingut del pacte amb el PSC. En la mesura que no es destina cap partida pressupostària concreta al Hard Rock o al Quart Cinturó, i tampoc es parla explícitament de l'ampliació del Prat, el grup que comandano oposarà resistència al contingut pactat en les últimes hores entre els socialistes i ERC.El calendari que es projecta a partir d'ara conté un mínim deper tramitar-los al Parlament i aprovar-los. En el cas dels comptes per al 2022, que es van aprovar en els últims dies de l'any anterior, es va trigar exactament mes i mig entre que l'exconsellerels va portar a la cambra i van sortir validats, en aquest cas amb l'abstenció dels comuns. En primer lloc cal superar el tràmit de l'esmena a la totalitat i, després, que cada secció superi el debat en comissió. Un cop validat en aquest marc, es procediria a la votació definitiva a l'hemicicle. El PSC mai ha considerat una abstenció, de manera que el seu vot seria favorable. Això garanteixals comptes, suficients perquè els comuns ja han garantit que els faran costat. Un canvi d'aliances respecte dels últims anys, marcats pel moments més àlgids del procés català.El cert és que els socialistes han guanyat centralitat al llarg de la legislatura, especialment des que van contribuir a desbloquejar càrrecs caducats com la direcció de la(CCMA), el(CAC), la, lai l'. El PSC també ha aprofitat per jugar un paper que li permetés treure beneficis de la mala relació entre ERC i Junts: amb els primers ha aprovat propostes parlamentàries a favor de la taula de diàleg, per exemple, mentre que amb els segons s'ha arrenglerat al voltant de l'ampliació del Prat, l'aposta inequívoca pel Hard Rock i el Quart Cinturó. Amb aquest acord de pressupostos, el PSC completa la paradoxa: aspira a projectar responsabilitat per aterrar a Palau en les properes eleccions, però ho fa dotant d'oxigen el principal rival.

