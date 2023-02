Els treballadors d'Amazon a Martorelles bloquegen els accessos a la planta en l'inici de la vaga

Fins quan serà la vaga?

(Vallès Oriental) han iniciat aquest dimecres una vaga per protestar contra el tancament i trasllat de les instal·lacions, a més de l'activitat.. La protesta intenta condicionar les negociacions amb la direcció: "Sempre hem donat el 200% aquí i ho seguirem fent", assegura la presidenta del comitè d’empresa, Esther Rodríguez.Els treballadors, a qui acusen de no fer voler avançar les negociacions. Rodríguez lamenta que en la darrera trobada amb la companyia, aquest dimarts, no hi hagués canvis substancials després d’hores de reunions. "Ara l’escenari canvia", adverteix la presidenta del comitè d’empresa.De moment, la plantilla ha deciditper demostrar que l’empresa i els llocs de treball allà els importen, mentre que bona part de la plantilla es desplaça fins al Prat a realitzar altres accions. "A passar-ho bé", segons han explicat els representants dels treballadors en el 'briefing' de primera hora del matí i ha publicat l'Agència Catalana de Notícies.La presidenta del comitè d'empresa afirma sense embuts queallà on més mal es pot fer. Al Prat de Llobregat, la planta és un magatzemdes d’on es fan els enviaments directament al client. El comboi de treballadors ha sortit de Martorelles pocs minuts després d’un quart de vuit del matí.i en la primera jornada d’aturades els treballadors han bloquejat els accessos a les naus des de la matinada. Una part de la protesta, però, es trasllada aquest mateix matí als magatzems del Prat del Llobregat, on pretenen bloquejar també l’activitat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor